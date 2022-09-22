В Госдуму внесли закон об исламском банкинге

В Госдуму РФ внесен законопроект о проведении в ряде регионов эксперимента по исламскому банкингу

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в эксперименте будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Правительством по согласованию с Банком России устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента, который может быть продлен.

По словам Аксакова, механизм исламского банкинга будет способствовать более широкому привлечению финансовых ресурсов на реализацию проектов, в том числе с использованием цифровых технологий и инструментов.

Ранее в Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили о разработке банковских карт, которые соответствуют нормам шариата (они не действуют в барах и ночных клубах, с их помощью нельзя будет купить алкоголь и сигареты). На средства на этих картах не будет начисляться процент.

5 августа ЦБ РФ сообщил, что в 2023 году намерен запустить пилотный проект по исламскому банкингу в российских регионах. Регулятор анонсировал, что в эксперименте будут участвовать лишь Чечня и Дагестан, однако интерес также проявили в Татарстане и Башкирии.