Турецкая лира упала до исторического минимума

Турецкая лира упала до нового исторического минимума — на торгах в пятницу доллар впервые стоил дороже 25 лир. Это реакция на решение ЦБ поднять ставку только до 15%, ниже ожиданий рынка. Турецкие банки, в свою очередь, прекратили интервенции для поддержки валюты

На максимуме за день $1 стоил почти 25,5 турецкой лиры, что на 0,6 лиры больше вчерашнего закрытия.

Напомним, что курс турецкой лиры падает уже не первый год. Например, за ноябрь 2021 года валюта потеряла 40% своей стоимости к доллару. Это связывают с личным вмешательством президента страны Реджепа Эрдогана в политику турецкого Центробанка.

Считается, что Эрдоган выступает против повышения процентной ставки, что объясняют его исламскими взглядами на ростовщичество.