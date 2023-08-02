Турция резко уменьшила импорт российской продукции

Импорт Турцией российских товаров значительно уменьшился, достигнув в июне 2023 года досанкционного уровня, сообщает РБК.

По данным Турецкого института статистики, закупки российской продукции в июне составили $2,91 млрд, что является минимальным месячным показателем с октября 2021 года. Таким образом, импорт сократился на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю. За счет этого на первое место по поставкам в Турцию товаров вышел Китай. Но пока Россия все еще удерживает лидерство по доле за первые шесть месяцев года — 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая.

В июне поставки нефти, нефтепродуктов, газа, угля сократились на $1,76 млрд или на 20% по отношению к предыдущему месяцу. При этом, на энергоносители, в целом, приходится более 60% всего турецкого импорта из России.

Эксперты считают, что снижение импорта связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции и изменением ее экономической политики после прошедших в мае президентских выборов. Кроме того, уменьшение импорта из России могло быть отчасти связано с политикой, так как российско-турецкие отношения ухудшились из-за позиции Турции по зерновой сделке.

В любом случае, зависимость Турции от России снижается и это определенно хорошая новость.