Всемирный банк внимательно следит за развитием экономической ситуации в Афганистане, и последние отчеты показывают, что экономика не рушится, а постепенно восстанавливается.

Последние экономические события и ключевые экономические показатели в Афганистане, о которых докладывает Всемирный банк, свидетельствуют о положительных признаках экономического возрождения в раздираемой войной стране.

Инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) продолжает снижаться на уровне 9,1 процента в ноябре 2022 года по сравнению с пиковым показателем в 18,3 процента в июле 2022 года. Обменный курс афганской валюты (афгани) к доллару США в последнее время оставался стабильным на уровне 87-89. месяцы.

С началом суровой зимы и неблагоприятных погодных условий спрос на квалифицированную и неквалифицированную рабочую силу в сельском хозяйстве, строительстве и других видах деятельности в стране снижается.

Также данные, собранные сторонними агентами, свидетельствуют о том, что заработная плата государственных служащих (мужчин и женщин) выплачивается своевременно. Сбор доходов остается высоким, достигнув 1,54 млрд долларов США за последние восемь месяцев (март-декабрь) 2022 года по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, показатели экспорта остаются высокими в течение 2022 финансового года, поскольку общий объем экспорта товаров из Афганистана достигает 1,7 млрд долларов США по сравнению с 0,9 млрд долларов США и 0,8 млрд долларов США за полные 2021 и 2020 годы.

В недавнем прошлом центральный банк Афганистана продавал доллары США с аукциона, чтобы стабилизировать стоимость афгани по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.

Согласно выводам «Экономического монитора Афганистана» Всемирного банка, национальная экономика восстанавливается, несмотря на продолжающийся экономический кризис и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются как частный, так и государственный секторы.

В отличие от Организации Объединенных Наций и других организаций по оказанию помощи, данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что экономика страны не находится на грани краха. Однако наблюдается медленное восстановление по сравнению с предыдущими финансовыми годами.

Это может свидетельствовать о том, что правительство талибов менее коррумпировано и гораздо более эффективно и действенно в управлении, чем того хотелось бы их недоброжелателям, которые убеждали самих себя и всех вокруг, что под властью талибов Афганистан ждет абсолютный крах.