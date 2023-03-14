1:100 000: ливанская лира достигла нового дна

Ливанская лира упала до нового исторического минимума, теперь на черном рынке на отметке один доллар США продается за 100 000 лир.

Хотя центральный банк Ливана по-прежнему официально привязывает валюту к доллару на уровне 15 000 лир, во вторник частные обменники сообщили о новом рекордно низком уровне теневой экономики.

Это означает, что самая крупная банкнота Ливана в обращении стоит всего 1 доллар, что является ошеломляющим снижением с 66 долларов до финансового кризиса в 2019 году, когда лира стала стоить по 1507 за доллар.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году ливанская валюта показала худшие результаты в мире.

Ливанские банки на несколько месяцев ввели строгие ограничения на снятие средств, что вызвало возмущение общественности и даже вооруженные рейды со стороны вкладчиков.

Банки были закрыты во вторник, поскольку они продолжили бессрочную забастовку в знак протеста против судебных мер, направленных против кредиторов.

После судебных исков, поданных вкладчиками, пытающимися вернуть свои сбережения, судьи попытались наложить арест на средства директоров и членов правления банка, а также заставить их выплачивать депозиты в долларах по докризисному обменному курсу 1:1507.

Огромное падение лиры вынудило рестораны, супермаркеты и другие предприятия устанавливать цены в долларах.

Между тем люди, которым платят в лирах, теперь с трудом могут купить товары первой необходимости, в то время как у других полностью испарились сбережения.

По оценкам, 80 процентов населения Ливана в настоящее время живет за чертой бедности, что является частью того, что Всемирный банк считает потенциально одним из трех худших экономических кризисов современности.

В Ливане с прошлого года установилось временное правительство, а в октябре не было ни одного президента с тех пор, как срок полномочий Мишеля Ауна закончился.

Несмотря на несколько попыток в парламенте, соперничающие политические фракции не смогли договориться о едином кандидате.

В апреле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставить Ливану кредит в размере 3 миллиардов долларов при условии проведения широкого спектра налогово-бюджетных реформ.