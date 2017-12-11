Греция: споры вокруг Шариата и визит Эрдогана

"Голос Ислама" недавно писал о попытках правящей социалистической партии Греции (Сириза) ограничить юрисдикцию Шариата, действующего в регионе Западной Фракции среди местных мусульман. Дискуссии вокруг этой темы еще больше оживились на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита в Грецию президена Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган стал первым турецким лидером, посетившим Грецию за последние 65 лет, учитывая конфликтные отношения между двумя странами. Таким образом был сделан симфолический шаг к примирению, хотя без конфликтов не обошлось и в этот раз.

В частности, Эрдоган намекнул на территориальные претензии Турции к Греции, заявив, что Лозанский договор применялся неправильно, а также поднял тему прав турецкого меньшинства Западной Фракии. Он выступил за право местных мусульман самим выбирать себе муфтия, тогда как сейчас государство назначает муфтия, которого признает в официальном качестве (есть и альтернативный муфтий, но его государство не признает). На это премьер-министр Греции Алексис Ципрас ответил, что это является внутренней проблемой данной страны, а также заявил, что пересматривать свои границы с Турцией она не собирается.

На следующей день своего визита в Грецию Эрдоган с супругой отправился в город Комотини, являющийся одним из мусульманско-турецких центров. Там он встретился с лидерами местной мусульманской общины (на фото) и принял участие в пятничной молитве в мечети Кирмахалле.

Эрдоган выступает против новых инициатив правящей партии ограничить автономную шариатскую юрисдикцию местных мусульман, которые обосновываются необходимостью приведения местного законодательства в соответствии с общеевропейским. На данный момент Греция является единственной страной ЕС, где на части ее территории в вопросах семейных и наследственных отношений в отношении определенной группы граждан действует законодательство, отличающееся от принятого в ЕС.

В частности, как известно, шариатские нормы устанавливают разные доли наследования имущества родителей сыновьями и дочерями, запрещают мусульманкам выходить замуж за немусульман, при разводе с достижением определенного возраста предполагают передачу детей отцам и т.п. Проблема в том, что против всего этого протестуют сами некоторые т.н. "мусульмане", а точнее местные турки-секуляристы, которые не хотят жить по этим правилам, а требуют применения к ним греческих законов, считая, что шариатские их дискриминируют (в особенности женщины).

Так, депутат от правящей партии Сириза Мустафа Мустафа, по недоразумению называющий себя мусульманином, призывает к полной отмене юрисдикции Шариата, заявляя, что этого хочет большинство местных мусульман. Исламские лидеры, разумеется, выступают против, в чем их поддерживают консервативные турки, которые видят в этом стремление к их ассимиляции, особенно с учетом того, что в Греции православие официально признано государственной религией.

С ними солидарны и власти Турции. Однако их позиция в споре с греческими властями уязвима - последние справедливо указывают им на то, что в самой Турции тоже нет Шариата, который она требует для Греции, и все ее граждане заключают браки, разводятся, делят и наследуют имущество и т.д. по тем законам, которые сейчас греческие власти хотят ввести для греческих турок.

Как мы уже писали, законопроект, предполагающий добровольный выбор шариатской или светской юрисдикции и отдающий предпочтение последней при столкновении с первой, уже внесен в парламент Греции. В случае принятия этого закона Шариата в Греции все равно останется больше, чем в любой другой стране Европы, включая и Турцию. Однако упомянутый выше "мусульманский" депутат-социалист Мустафа Мустафа открыто заявляет, что конечной целью этой кампании является полное упразднение отдельной шариатской юрисдикции в Западной Фракии.