Греция: социалисты наступают на Шариат

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас внес в парламент страны новый законопроект, призванный ограничить юрисдикцию Шариата в регионе Западной Фракии. В ней после распада Османского халифата исторически проживает автономная община местных мусульман.

До сих пор местные мусульмане решали свои частные и семейные проблемы по Шариату и через признанных государством муфтиев, которые совершали браки, разводы, рассматривали споры и т.д.

Теперь же Ципрас хочет учредить среди них светскую юрисдикцию, которую можно будет выбирать вместо шариатской. Кроме того, светские государственные органы смогут рассматривать споры между мусульманами, тогда как раньше они в них не вторгались.

И сам Ципрас, и другие представители его кабинета при этом заявляют, что права мусульманского религиозного меньшинства будут полностью защищены, в соответствии со стандартами ЕС, на которые ориентируется местное правительство.

Отметим в этой связи, что если сравнивать те реалии, которые возникнут в Греции в случае принятия этого закона, не только с остальными европейскими странами, но и многими мусульманскими, они для местных мусульман будут смотреться более выигрышно. По крайней мере, они смогут выбирать по своему усмотрению светскую или шариатскую юрисдикцию, тогда как в других странах не только нет даже этого, но и в принципе запрещен Шариат или предлагается это сделать.

С другой стороны, тут важно направление движения. Если бы наряду со светской юрисдикцией мусульманам учредили бы шариатскую, это был бы прогресс. Однако Шариат не только официально признан Грецией для Западной Фракии с 1924 года, но и является основой общинной жизни местных мусульман в частных и семейных вопросах.

Даже режим фашистской хунты черных полковников не покушался на это, ограничившись в своем вторжении в дела мусульман тем, что муфтия при них стало назначать государство. А вот социалисты (Ципрас представляет леваческую партию "СИРИЗА", см. его на фото с красным флагом) с их риторикой про толерантность, уважение к меньшинствам и т.п. решили начать менять традиционный уклад мусульманской общины.

И мотивы можно понять. Ведь шариатская юрисдикция в вопросах семьи и брака по определению является консервативной и не предполагает никаких гомосексуальных браков и прочих искажений человеческой природы. Тогда как светская юрисдикция, очевидно, все это узаконит и даст этому зеленый свет в традиционной среде проживания мусульман.