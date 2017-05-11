Соколовский и Велитов: почувствуйте разницу

Скандальный блогер Руслан Соколовский, открыто и недвусмысленно поглумившийся над религиозными чувствами православных в их храме, приговорен Верх-Исетским судом Екатеринбурга к 3,5 годам лишения свободы и обязательным работам.

Конечно, сейчас интернет-общественность активно обсуждает абсурдность формулировок, озвученных судьей в обоснование своего приговора. Но на самом деле, эти формулировки не имеют никакого значения - судья в данном случае всего лишь должна была обосновать решение, очевидно, принятое в Администрации президента, и сделала это так, как ей это позволила ее кваллификация ("других советских судей у меня для вас нет").

А имеет значение здесь другое - Соколовскому дали условный срок. То есть, в итоге он, что называется, отделается легким испугом.

И это стало определенным сюрпризом, потому что, по негласному правилу, если обвиняемого на период следствия помещают в СИЗО, он уже наверняка получит реальный срок. И наоборот, если он остался под подпиской о невыезде или даже помещен под домашний арест, существуют шансы на то, что либо приговор будет оправдательным, либо наказанием будет условный срок, штраф, обязательные работы, но не реальное заключение.

По этой причине до последнего момента многие надеялись на условный срок и московскому имаму Махмуду Велитову, помещенному под домашний арест. Чему должны были способствовать и его статус члена официального религиозного истеблишмента Москвы, и его престарелый возраст и тяжелое состояние здоровья.

Однако в итоге Велитова приговорили к 3 годам колонии, а Соколовского освободили, немного подержав в СИЗО. Почему же так произошло?

Очевидно, что власть в России понимает только один язык и считается только с одним аргументом - силы. Причем, поясним, что эта сила необязательно должна быть вооруженной, особенно, когда вооруженные силы заведомо неравны - сила в современном мире это и общественное мнение, солидарность, мобилизация, привлечение внимания международного сообщества и правозащитников и т.п.

Так вот, по всем этим позициям за Соколовским, которого поддержала либеральная оппозиция и молодежь, какая-никакая, но сила была. В то время, как имама Велитова бросила та корпорация, частью которой он долгие годы был - т.н. "мусульманское духовенство". Что же касается мусульманского общества, то его в России просто нет, что и было видно на этом примере. Отчасти по извинительным для мусульман причинам - все, кто хотели и могли что-то делать в таких ситуациях, уже давно убиты, посажены или эмигрировали, а остальные просто боятся поднять голову.

Но, с другой стороны, если бы мусульманские общественники в своих действиях встречали со стороны мусульманского большинства массовую поддержку, а не безразличие, конформизм, косность и склоки, то власть и силовики с куда большей оглядкой проводили бы против них репрессии. По крайней мере, это касается Москвы (в отличие от Кавказа, где под предлогом КТО можно легко потерять кого угодно) - в ней живут уже миллионы номинальных мусульман, но на суд к Велитову, единственному в городе независимому имаму пришло от силы пару десятков. А за Соколовским стояла вся либеральная общественность России и Запада. И результат налицо - хотя в отличие от Велитова он действительно открыто оскорблял чувства господствующей в России конфессии.

"Аллах не изменит положения людей, пока они сами не изменятся" (Коран, 13/11).