Речь в суде имама Махмуда Велитова (видео)

Бывший имам московской мечети в Отрадном Махмуд Велитов, которого отстранили от проповедей, передав его мечеть имаму, предложившему построить в Москве мечеть имени Путина, сегодня выступил с заключительной речью в суде.

Напомним, что формально Велитова судят за то, что он... совершил мольбу за убитого силовиками дагестанского проповедника Абдуллу Гаппаева, которого силовики уже посмертно кваллифицируют как террориста (прижизненно он в этом не обвинялся).

Фактически же нет никаких сомнений в том, что вина Велитова заключается в том, что он был последним в Москве и одним из последних в России имамов, который не боялся открыто критиковать власть и вставать на защиту интересов мусульман. Теперь для него требуют 3,5 года колонии.