Антиафриканские заявления президента Туниса начинают сказываться на экономике страны

Всемирный банк приостанавливает свою работу с Тунисом после нападения на африканских мигрантов в стране и ксенофобского выступления президента Туниса Кайса Сайеда в конце февраля.

Уходящий в отставку президент банка Дэвид Малпасс заявил, что тирада Сайеда спровоцировала «притеснения и даже насилие на расовой почве», и что учреждение отложило запланированную встречу с Тунисом до дальнейшего уведомления, пока оно оценивает ситуацию, сообщает AFP.

В речи в прошлом месяце, которую широко осудили как расистскую, Сайед сказал, что «с начала века существовал преступный план по изменению демографической структуры Туниса, и есть партии, которые после 2011 года получили крупные суммы денег для завоза нелегальных иммигрантов из стран Африки к югу от Сахары».

В понедельник США также осудили комментарии Сайеда.

«Как вы слышали от Всемирного банка, мы также глубоко обеспокоены замечаниями президента Сайеда относительно миграции из стран Африки к югу от Сахары в Тунис и сообщениями о произвольных арестах мигрантов в последние недели», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы призываем власти Туниса выполнить свои обязательства по международному праву по защите прав беженцев, просителей убежища и мигрантов», — добавил он.

Речь вызвала шквал новых ненавистнических высказываний и теорий заговора об африканских мигрантах в Тунисе, а антииммигрантские и антиафроамериканские настроения распространились в Facebook, Twitter и TikTok.

Решение Всемирного банка может оказать дополнительное давление на Саида, правительство которого ведет переговоры с МВФ по поводу застопорившейся финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов. Хотя Всемирный банк и МВФ являются отдельными организациями, они тесно сотрудничают друг с другом.

Кроме того, Африканский союз отложил конференцию, которая должна была состояться в Тунисе в этом месяце, сообщает Bloomberg, по тем же самым причинам.

24 февраля Африканский союз выступил с заявлением, в котором призвал Тунис «воздерживаться от ненавистнических высказываний на расовой почве, которые могут причинить вред людям».

Комиссия Африканского союза заявила, что позвала представителя Туниса на срочное совещание, чтобы выразить «глубокий шок и обеспокоенность по поводу формы и содержания» замечаний от имени общеконтинентального блока.

Комментарии Сайеда о чернокожих мигрантах прозвучали в тот момент, когда экономика Туниса рушится, страна страдает от высокой инфляции и нехватки основных товаров от топлива до растительного масла, а кризис усугубляется войной в Украине.

Сайед также стал более агрессивным по отношению к западным чиновникам. В прошлом месяце он распорядился об исключении Эстер Линч, главного профсоюзного деятеля Европы, за речь, которую его офис назвал «вопиющим вмешательством» во внутренние дела страны.