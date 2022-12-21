Таиланд: впервые мусульманка назначена губернатором провинции

Из 77 провинций Таиланда четыре южные провинции Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкла в течение нескольких десятилетий были местом конфликтов с Национальным революционным фронтом в качестве главной повстанческой группировки.

Возвышение Садеяму на посту губернатора провинции рассматривается как «приводящее к положительному восприятию многих мусульман».

Это может привести к большему доверию к тайскому государству, что имеет решающее значение для прекращения конфликта, сказала Саттар относительно мирных усилий между правительством Таиланда и повстанческими группировками в южных регионах.

Начав свою карьеру три десятилетия назад, Садеяму служила в южных провинциях Ранонг, Яла и Паттани.

Она также работала директором центрального административного офиса Административного центра южных приграничных провинций, прежде чем была назначена заместителем губернатора провинции Пхатталунг, а затем Наратхиват, откуда она была выбрана главой провинции Паттани.

Повстанческое движение на юге Таиланда возникло в 1948 году в результате этнического и религиозного конфликта в историческом малайском регионе Патани.