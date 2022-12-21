Таиланд: впервые мусульманка назначена губернатором провинции

В Таиланде впервые назначена губернатором первая женщина-мусульманка, что является признаком «улучшения положения мусульманок в политике», по мнению наблюдателей. 57-летняя Патимох Садеяму была назначен новым губернатором южной провинции Паттани. Кабинет министров Таиланда одобрил повышение 15 ноября 2022 г.
Проработав почти 29 лет в министерстве внутренних дел страны, где преобладает буддизм, ранее она занимала должность заместителя губернатора провинции Наратхиват.
«Это огромное развитие. Если вы мусульманка и женщина, вы сталкиваетесь со многими проблемами в таиландской политике», — заявила в среду агентству Anadolu Ясмин Саттар, заместитель декана по академическим, исследовательским и иностранным делам Университета принца Сонгкла в Паттани.
«Мы можем видеть улучшение положения мусульманских женщин в политике», — сказала Саттар о Садеяму.
Из 77 провинций Таиланда четыре южные провинции Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкла в течение нескольких десятилетий были местом конфликтов с Национальным революционным фронтом в качестве главной повстанческой группировки.
Возвышение Садеяму на посту губернатора провинции рассматривается как «приводящее к положительному восприятию многих мусульман».
Это может привести к большему доверию к тайскому государству, что имеет решающее значение для прекращения конфликта, сказала Саттар относительно мирных усилий между правительством Таиланда и повстанческими группировками в южных регионах.
Начав свою карьеру три десятилетия назад, Садеяму служила в южных провинциях Ранонг, Яла и Паттани.
Она также работала директором центрального административного офиса Административного центра южных приграничных провинций, прежде чем была назначена заместителем губернатора провинции Пхатталунг, а затем Наратхиват, откуда она была выбрана главой провинции Паттани.
Повстанческое движение на юге Таиланда возникло в 1948 году в результате этнического и религиозного конфликта в историческом малайском регионе Патани.
По данным правительства, в провинциях Южный Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла проживает крупная малайско-мусульманская община Патани, насчитывающая 1,4 миллиона жителей.
Правительство Таиланда ввело военное положение в трех преимущественно мусульманских провинциях на юге Таиланда — Паттани, Наратхиват и Яла — после кровопролитных столкновений в 2004 году.
По данным мониторинговой группы Deep South Watch, в ходе вооруженного конфликта с 2004 по 2020 год погибло более 7 тысяч человек и 13 тысяч получили ранения.