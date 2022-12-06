Иран - Россия: между революцией и войной

Иранский режим под давлением массовых протестов, угрожающих перерасти в полноценную революцию, ведет себя, как уж на сковороде, пытаясь, с одной стороны, расслабить протестующих, с другой, перегруппироваться, чтобы закатать их в асфальт.

Первому должно послужить заявление о ликвидации т.н. полиции нравов, чьи действия, а именно убийство в полицейском участке Махсы Амини, и спровоцировали этот восстание. Кстати, всю эту историю многие тогда преподнесли так, что ее убили чуть ли не за короткий платок, хотя те, кто знают иранские реалии, понимают, что в таком случае там пришлось бы убить полстраны, если не больше. Реальная же подоплека той расправы, как сообщалось, была в том, что убитая была курдкой, что обнажило проблему межэтнических противоречий в стране и системного персидского расизма по отношению к неперсам.

Тем не менее, тема с хиджабами, а именно отменой обязательности их ношения, активно используется, как частью протестующих, так и их многочисленными симпатизантами в неисламском мире. От нас сочувствия этим лозунгам, конечно, ждать не стоит, но наш, суннитский, интерес заключается в ином - чтобы наконец пал воинствующий рафидитский режим, который не только ведет борьбу против суннитских народов и стран региона, но и подавляет суннитские меньшинства самого Ирана.

Однако как это часто бывает с подобными диктаторскими режимами, поблажки в частном используются ими для того, чтобы сбить накал протестных выступлений, после чего можно будет перегруппироваться и разгромить остатки протестующих, а также вспомнить и наказать тех, кто изначально протестовал, но потом перестал, купившись на эти посулы.

В пользу этого свидетельствует и то, что Иран активно ищет опору в различных диктаторских и жандармских международных организациях с участием Китая и России, а также их саттелитов. Изначально это Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) с участием Китая, а теперь это Организация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) России и тех постсоветских стран, что продолжают находиться под ее пятой. В частности, делегация иранских парламентариев приняла участие в Парламентской ассамблее ОДКБ в Москве, а ее глава Вахид Джалалзаде заявил о том, что Иран готов к развитию отношений с этим военно-политическим союзом.

Конечно, с одной стороны, этому можно усмехнуться, так как само ОДКБ трещит по швам вместе с Россией, неспособной справиться с Украиной, уже не говоря о том, чтобы помогать Ирану подавлять массовые протесты. С другой стороны, не стоит недооценивать опасность этой кооперации для их соседей, как это было в Сирии, и недавно в Украине, где иранские беспилотники попили немало крови украинцам, в том числе и в прямом смысле.

Кроме того, стоит обратить внимание на призыв российского армянского пропагандиста Семена Багдасарова к России совместно с Ираном решительно войти в Южный Кавказ и "навести там порядок", нейтрализовав там тех, кто этому будет мешать, подразумевая в первую очередь Азербайджан.

В этой связи не надо забывать, что режимы подобного рода зачастую предпочитают решать внутренние проблемы путем переноса их вовне, в частности, энергий революций и протестов в энергию войн. И если путинский режим сжигает протестный потенциал народов России в войне против Украины, то почему бы Ирану не попытаться сжечь иранский протестный потенциал в борьбе против тюркского союза азербайджанцев и турок?

В таком контексте присоединение Ирана к ОДКБ или его максимальное сближение к ОДКБ вполне логично, так как и Иран, и Россия пытаются помешать мирному решению карабахско-зангезурской проблемы Азербайджаном и Турцией и, используя Армению, втянуть их в новую войну.

Ведь терять иранскому режиму особо нечего. Революция и свержение или продление своей агонии благодаря новой войне - таков выбор, перед которым он сейчас вполне возможно стоит. Поэтому-то мы и поддерживаем первый вариант - революцию.