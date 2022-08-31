Ирак: почему Муктада ас-Садр решил "уйти" из политики?

Когда духовный лидер шиитов аятолла Казим аль-Хаери объявил на прошлой неделе, что он уходит со своего религиозного поста, Муктада ас-Садр понял, что столкнулся с проблемой собственного положения в шиитской общине Ирака.

83-летний аль-Хаери, несмотря на свои разногласия с Ас-Садром, долгое время был религиозным деятелем, которому садристское движение следовало в своих духовных и жизненных делах.

Эти полномочия он получил по специальной рекомендации бывшего лидера садристов аятоллы Мухаммада Мухаммада Садыка ас-Садра, отца Муктады, который был убит в 1999 году вместе с двумя своими сыновьями в городе Наджаф.

В воскресенье аль-Хаери объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья, и призвал своих последователей сплотиться в поддержку иранского аятоллы Али Хаменеи. Сообщение нанесло удар по Ас-Садру, который получил часть своего влияния от сторонников аль-Хаери.

Это случилось как раз тогда, когда отношения между Ас-Садром и иранцами достигли нового дна. Обе стороны расходятся во мнениях по поводу судьбы политического процесса в Ираке, где политические партии не смогли сформировать правительство после выборов.

Ас-Садр ответил в понедельник, объявив о своем уходе из политики в заявлении, опубликованном в Twitter. Оказалось, что он намеревался вывести своих сторонников на улицы иракских городов, включая столицу Багдад.

После объявления сторонники Ас-Садра, в основном выходцы из окраин иракской столицы, разошлись по Багдаду и захватили президентский дворец и парламент.

Но Ас-Садр ранее уже несколько раз заявлял, что уходит из политики, вплоть до приостановки своей политической деятельности и закрытия офисов своего движения. Не удивительно, что его последнее объявление вызвало вопросы о том, не является ли его обещание уйти из политики частью общей стратегии по укреплению своих позиций на переговорах о формировании правительства.

Но эскалация Ас-Садра была направлена ​​не только на то, чтобы продемонстрировать свое влияние. Устаревший политический договор и состояние раздробленности политического представительства в Ираке оказались недостаточными для того, чтобы партии отложили в сторону свои разногласия и посвятили себя возрождению политического процесса.

После вторжения Соединенных Штатов в 2003 году и свержения президента Саддама Хусейна разногласия усилились, что привело к демонтажу иракских государственных институтов.

Итоги всеобщих выборов в Ираке в октябре 2021 года показали, что доверие к политической элите достигло самого низкого уровня: почти 60 процентов иракского электората бойкотируют демократический процесс.

Ас-Садр добился наибольшего успеха в мобилизации своих сторонников и получил наибольшее количество мест, за ним последовал его исторический соперник, бывший премьер-министр Нури аль-Малики.

Поскольку доля голосов Ас-Садра оставалась очень далекой от числа, необходимого для большинства в парламенте - 165 мест, - Ас-Садру пришлось создавать союзы в попытке сформировать правительство.

Тем не менее, коалиция под названием «Координационная структура», в которую входят другие шиитские силы, выступающие против Муктады и близкая к Ирану, стремилась воспрепятствовать усилиям по формированию того, что Ас-Садр неоднократно называл правительством национального большинства.

Попытки Ас-Садра сформировать союзы не привели к созданию правительства, и его депутаты ушли в отставку по его просьбе. Его сторонники заполнили улицы и заняли здание парламента.

Это не сработало, и ему остался только один вариант: назначить досрочные выборы. Но этого, в свою очередь, может быть недостаточно, чтобы вывести Ирак из структурного кризиса.

Недоверие к политической системе может привести к результатам, аналогичным последним выборам, состоявшимся в 2021 году и бойкотированным около 60 процентами избирателей.

Поэтому все чаще раздаются призывы к запуску всеобъемлющего процесса политического диалога, который мог бы способствовать решению основных нерешенных проблем. Однако есть вопросы, которые внутренний диалог может не решить, в том числе внешнее влияние на иракскую политику.

Значительную часть борьбы Ас-Садра со своими противниками нельзя отделить от того факта, что они являются союзниками Ирана, а борьба с ними Ас-Садра во многом является борьбой с иранским влиянием в стране.

Проблема здесь усложняется, учитывая, что Ас-Садр изучал религию в Кумской семинарии в Иране, а часть его большой семьи живет в иранской столице Тегеране. Между тем, Иран тоже находится в незавидном положении, поскольку ему приходится наблюдать, как шиитские силы борются друг с другом в самом серьезном внутреннем шиитском конфликте за последние годы. Вместо того, чтобы объединиться.