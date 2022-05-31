1453: каким мог бы быть новый Фатих сегодня?

В конце прошлой недели мусульмане Турции, да и других мест, понимающие значение этого события, отметили очередную годовщину открытия Константинополя-Исламбула войском султана Мехмета Фатиха в 1453 году.

Сказал наш господин, печать пророков и венец творения, да благословит его Аллах и да приветствует: «Константинополь обязательно будет завоеван, и как прекрасно это войско, и как прекрасен этот амир (которые его завоюют)».

Именно поэтому еще со времен самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отдельные сахабы безуспешно пытались сделать это, пропитывая своей благословенной кровью почву, на которой спустя столетие зацветет прекрасный сад Ислама.

В чем же заключалось такое значение взятия мусульманами этого города, который сегодня многими воспринимается даже не как столица Турции, а просто как крупный туристический и бизнес-центр на ее территории? На тот момент именно этот город по сути был центром Рума - цивилизации, которая наделяется особым значением не только историками, но и в хадисах. Ведь после раздела Римской империи на Западную и Восточную, первая была сокрушена германцами, а вторая продолжила существовать.

А потом, после того, как и вторая была сокрушена воинственными тюркскими племенами с примкнувшими к ним мухаджирами из других народов, на ее месте была создана новая цивилизация, подобно тому, как на месте западной части Римской империи новую цивилизацию создали германцы.

Интересно, что два этих исторических вектора парадоксальным образом связаны. Взятие мусульманами Константинополя и его владений покончило со старым Румом не только в восточной, но и в западной части его империи, то есть в современной Европе. Еще начиная с проникновения арабов не только на южное, но и на северное побережье Средиземного моря начинала ослабевать та связь, которая сохранялась у западной и восточной частей Рума. Однако пока Византия, то есть Восточная Римская империя сохраняла средиземноморские владения, ее западная, завоеванная "варварами"-германцами часть, оставалась в ее тени. И уже после того, как османы нанесли по восточному Руму сокрушительный удар, установив контроль над его частью Средиземного моря, в Европе на первое место выходят северные, влачившие до этого жалкое существование народы.

Таким образом, и германцы, и турки каждый в своей части старого Рума сделали примерно одно и то же. И кстати, тут важно понимать, как это касается России и ее отношений, как с Западом, так и с Исламским миром. А касается их это непосредственно, потому что православные миссионеры с самого начала обращения части славян в восточную, то есть византийскую версию христианства - православие, а не западную как у германцев (католицизм и позже протестантство), внушали им, что "новым Римом" должны были стать они. А вместо этого им стали те, кто на Западе основали Западную цивилизацию, а на Востоке - Исламскую.

Именно поэтому одержимая идеей "Москва - Третий Рим" Россия рвется то на Запад, то на Стамбул-Константинополь, завоевание которого было целью русской имперской политики несколько веков. Но Аллах сохранил этот город для мусульман, хотя на рубеже XIX - XX веков уже был момент, когда казалось, что он может быть потерян.

Но все же вернемся к самому открытию Константинополя султаном Мехметом Фатихом и его войском. Событие это было колоссального масштаба, потрясшее весь православный мир, для реваншистской части которого оно до сих пор остается травмой. И оно очевидно не могло произойти просто так, ни с исторической, ни с духовной точек зрения. Просто представьте себе - еще недавно дикие племена сумели завоевать фактически мировой центр того времени.

Аллах говорит в Коране: "...землю унаследуют Мои праведные рабы" (перевод смыслов Корана, сура "Пророки", аят 105). Но унаследовали эту землю не просто праведные мусульмане, но те, кто несли с собой справедливость и мудрость, и потому сумели воспользоваться этим наследием, создав на этой земле великую цивилизацию.

На протяжении почти половины тысячелетия правление Ислама под сенью османских султанов распространилось на три континента и десятки народов. Раскинулась по ним сеть из мечетей, медресе и рынков, связавших эти пространства поклонением, знаниями и торговлей. Миллионы пришли в Ислам и тысячи из них добились вершин карьеры даже в мирской жизни, как было со множеством османских визирей, полководцев и других выдающихся деятелей из числа немусульманских народов, которым были открыты двери карьеры.

Думая обо всем этом сегодня, мы должны понимать, что все это не просто про завоевание земли и успех в войне. Земель в истории, в том числе исламской завоевывалась масса, как одерживалась и масса военных побед. Но событий такого всемирно-исторического значения можно пересчитать по пальцам одной руки.

Поэтому тем, кто стремится к возвеличиванию этой религии, нужно думать - а где бы сегодня мог произойти тот фатх, то открытие, которые могли бы дать сопоставимый эффект. Ведь старые земли уже практически все распределены и освоены. Однако есть те ниши, в которые устремляются новые открыватели, как это например происходит с Илоном Маском, стремящимся освоить уже Марс.

У мусульман сейчас не видно своего Илона Маска, но зато есть человек с говорящими именем именем и фамилией Сельджук Байрактар, чьими достижениями осваиваются пространства в новых измерениях. Таких измерений немало, в том числе, не связанных с военным делом непосредственно. И если мы хотим повторить успех 1453 года, мусульманам сегодня надо устремляться к их освоению.