Смерть Олбрайт, бомбардировки Югославии и еще раз о реалиях мусульман

Сегодняшняя очередная годовщина бомбардировок американцами Югославии почти совпала со вчерашней смертью бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая была их инициатором.

В России вата, души не чающая в "братушках-сербах", которые еще 30 лет назад начали строить тот "Сербский мир", по лекалам которого они сейчас строят "Русский мир", и вовремя получившие за это по зубам, не может простить Олбрайт именно этого.

Но на этом фоне многие мусульмане предъявляют к ней свой счет - за войну в Ираке, которая обернулась сотнями тысяч жертв местного населения. И эта тема является хорошим поводом еще раз поговорить о тех вопросах, что поднимаются у нас в комментариях.

Можно ли считать Олбрайт врагом всех мусульман за то, что она сделала в Ираке?

При всей трагичности произошедшего там, то что ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться, видно по различию в реакциях на ее смерть в Исламском мире. Так, многие иракцы, арабы и те, кто с ними на одной волне, ее празднуют и посылают умершей пожелания гореть в Аду. А вот мусульмане босняки и мусульмане албанцы выражают соболезнования в связи с ее кончиной, вспоминая как принятые ей решения помогли спасти их от геноцида.

В частности, когда четыре года древний мусульманский город Европы, столица Боснии Сараево находилась в осаде со стороны братушек "Русского мира", моривших голодом и методично убивавших артиллерийскими и снайперскими обстрелами его мирное население, именно Олбрайт посещала его и вела кампанию в его поддержку со словами "я - сараевчанка".

https://youtu.be/vsqfPmpuoPI

А авиационные удары по сербским позициям, нанесенные по инициативе ее и Джо Байдена, то самое "закрытое небо", которое сейчас просят установить над Украиной, помогли мусульманам-боснякам переломить ход войны. Так же как удары по Югославии, годовщина которых отмечается сегодня, обеспечили мусульманам-албанцам Косова защиту от сербского военного террора.

Поэтому получается, что одни мусульмане проклинают Олбрайт, а другие вспоминают с благодарностью. И кстати, не только на Балканах - при всей преступности действий американцев в Ираке, немало людей и там, и среди его арабских соседей, для которых режим Саддама Хусейна представлял угрозу, были рады его свержению.

Какие же из этого следуют выводы? Вчера нам в комментариях один человек написал, мол, почему вы в противостоянии России и Запада поддерживаете последний, вместо того, чтобы призывать реализовывать Исламский проект?

Но писать такое может только тот, кто либо не знает, либо специально игнорирует то, что за многие годы нами на этом сайте были написаны и опубликованы наверное сотни материалов об Исламском проекте, его проблемах и перспективах, включая и работы серьезных исламских интеллектуалов.

Воспроизвести их в одной статье, конечно, никакой возможности нет. Но если вкратце, обозначим основные тезисы.

Все проекты с позиций создания государства "чистого ислама" без учета реалий существующих мусульманских национальных государств (народов, стран), какими бы привлекательными ни были их лозунги, потерпели поражение.

Не увенчались успехом на сегодняшний день и все попытки сломать существующую мировую систему и создать вместо нее свою. Очевидно, что пока мусульмане не вытягивают эту задачу на глобальном уровне, поэтому наиболее реалистичным сценарием краха мировой системы является глобальный конфликт между немусульманскими мировыми державами или какой-то глобальный природный катаклизм. И тогда возможно наступит такое время, когда люди снова начнут сражаться на мечах, и исчезнет то технологическое превосходство, которое не позволяет сегодня мусульманам быть глобальным игроком первой лиги.

Пока этого не произошло и с учетом всего этого, необходимо констатировать, что мусульмане могут занимать свою нишу в существующем мировом порядке либо в своих национальных государствах, либо в качестве меньшинств в немусульманских странах. И отталкиваясь от этого, выбирать своих союзников на основании того, чья политика больше соответствует их интересам, включая религиозные интересы и права.

Можно ли в таких условиях стремиться к повышению веса мусульман на глобальном уровне и к тому, чтобы они не зависели от немусульманских сил, а были им равновесны? Можно, но осторожно - именно так, как это делают успешные мусульманские державы вроде Турции, Пакистана и Малайзии, повышающие свою роль, а вместе с этим и роль мусульманского фактора.

Стоит ли нам радоваться их успехам и связывать с ними надежды? Стоит, но понимая, что всем мусульманам мира, всей Умме они, если и принесут плоды, то не в близкой, а в дальней перспективе, и в том случае, если сработает кумулятивный эффект. А именно, если таких успешных мусульманских государств и их объединений будет много и их сила притяжения станет такой, что будет вбирать в себя всех остальных - в качестве или участников или союзников и партнеров.

Но пока этого не произошло, нужно понимать, что каждое мусульманское государство защищает в первую очередь свои национальные интересы. И защищает порой, принося в жертву отношениям со своими немусульманскими союзниками, интересы других мусульман.

Плохо ли это? Конечно, плохо. Надо ли стремиться это исправить? Конечно, надо. Но сделать это можно только так, как было написано ранее. А до тех пор, пока этого не произошло, нам остается формулировать свои интересы и выстраивать свою политику в тех координатах, которые есть. Можете предложить что-то лучшее? Продемонстрируйте это на деле, а не на словах.

(На фото - Мадлен Олбрайт в Сараево)