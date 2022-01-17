Глубинный Дагестан под угрозой, как и глубинная Россия

Одна из животрепещущих тем в Дагестане в эти дни - внедрение новшеств законов Клишаса-Крашенинникова, принятых в конце прошлого года.

Активнее всего обсуждались те из этих новшеств, что затрагивают региональный уровень власти в т.н. РФ, которая с их вступлением в силу окончательно превратилась в унитарное государство. И это не только запрет главам регионов называться президентами, что было направлено конкретно против последней республики, где таковой сохранялся - Татарстана. И не только наделение Кремля официальным правом снимать с должности глав регионов, включая избранных населением, не утруждая себя обоснованием какими-то нарушениями с их стороны. Это в первую очередь наделение Кремля правом участвовать в формировании региональных органов власти, чего нет даже во многих унитарных государствах, уже не говоря о федеративных.

Но если говорить конкретно о Дагестане, где применение законов Клишаса-Крашенинникова обсуждают в эти дни, то для него куда важнее не все это. Ведь президента у него никогда не было, а администрация после ухода московской марионетки с местным колоритом Абдулатипова уже давно демонстративно колониальная и русская.

Но другие новшества этих законов очень даже могут коснуться дагестанцев, причем, не только власть придержащих, а самых рядовых. Речь идет об изменении системы муниципального самоуправления и создания т.н. одноуровневой системы муниципального самоуправления. В рамках нее подлежат ликвидации муниципальные самоуправления на уровне сел и поселений, которые теперь будут прямо подчинены районным администрациям.

Было ли это так задумано специально или получилось в силу исторических причин, но больше всего эта реформа ударит по трем мусульманским регионам, в которых таких сельских и поселковых муниципалитетов больше всего по "РФ": Татарстан - 956, Башкортостан - 895, Дагестан - 761.

Из них троих больнее всего она может ударить по Дагестану в силу его горного ландшафта и разбросанности входящих в район сел (аулов). При этом если до сих пор жители сел/аулов могли выбирать свои администрации, которые живя среди них, решали бы их проблемы, теперь их дела будут решать из районных центров. А это скорее всего будет не только неэффективно, но в ряде случаев может не соответствовать их интересам. Ведь у каждого села/аула они свои и не факт, что администрация районного центра выражает интересы конкретного аула, а не находится с ним в конфликте и не пытается навязать ему другие интересы.

В особой группе риска в Дагестане оказывается такой вид поселений как родовые села или аулы, а также кутанные земли. Дело в том, что выходцы из них по несколько поколений поддерживают с ними связь, а те, у кого есть такая возможность, поддерживали эти поселения через их администрации. Фактически эти люди являются частью жизни своих родовых сел, но так как сами могут проживать в других городах и районах, к одноуровневому местному самоуправлению территорий, где эти родовые села находятся, отношения они уже иметь не будут. Как следствие, могут быть серьезно затруднены территориально-родовые связи и взаимоподдержка.

В общем, приходится в очередной раз констатировать, что хоть идеологи нынешнего российского режима и говорят от имени "глубинного народа", их политика ему полностью враждебна. И не только в мусульманских регионах - ведь точно так же эти реформы ударят по русским деревням и селам, уже не говоря о малых коренных народах Севера.

То есть, с одной стороны они готовы подвергнуть всю страну риску новых санкций и очередной войны ради того, чтобы присоединить к ней новые территории чужого государства. А с другой стороны в собственном они проводят политику уничтожения коренных деревень и сел, чтобы потом сгонять их население в мегаполисы-муравейники.

Зачем же им тогда нужны новые территории? Чтобы и их население потом сгонять в переполненные, задыхающиеся мегаполисы?