Германия отозвала награду отрицателю геноцида в Сребренице

Министр иностранных дел Германии отозвал свое предложение о награждении израильского историка Гидеона Грейфа орденом "За заслуги" после того, как его подвергли широкой критике за доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

В начале этого года Германия объявила, что планирует наградить Грейфа за его вклад в исследования Холокоста, которые посвящены лагерю уничтожения Аушвиц-Биркенау.

Однако затем последовала волна критики, поскольку Грейф возглавлял комиссию, которая в июле опубликовала спорный доклад, заключающий, что геноцида в Сребренице (Босния и Герцеговина), в июле 1995 года не было, что противоречит решениям международных судов.

Мы писали о том, как Республика Сербская поручила Грейфу подготовить этот доклад. Лидеры сербов открыто отрицают факт геноцида, включая Милорада Додика, сербского члена трехстороннего президиума страны, который сейчас добивается отделения республики.

Церемония награждения должна была состояться 10 ноября, но Германия отложила мероприятие до дальнейшего уведомления и заявила, что пересматривает свое решение.

В среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил в письме Эснафу Бегичу, президенту совета директоров Исламского колледжа в Оснабруке, Германия, что министерство иностранных дел отозвало свое решение о вручении награды Грейфу.

"Федеральный министр иностранных дел отозвал свое предложение о награждении профессора Грейфа орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", - говорится в письме, опубликованном боснийскими СМИ.

"Поэтому профессор Грейф не был награжден орденом "За заслуги". Это решение не умаляет заслуг профессора Грейфа в исследовании Холокоста и немецких евреев, эмигрировавших в Израиль".

Закрытый Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд (МС) давно пришли к выводу, что систематическое массовое убийство сербскими войсками около 8000 боснийских мужчин и мальчиков в июле 1995 года представляло собой геноцид - самое страшное злодеяние в Европе со времен Второй мировой войны.

Работа Грейфа по геноциду в Сребренице была осуждена многими, включая Менахема Розенсафта, главного юрисконсульта Всемирного еврейского конгресса, который сказал, что он "потрясен бесстыдным манипулированием правдой в докладе".

Эмир Сульягич, директор Мемориального центра Сребреницы, заявил в интервью Al Jazeera в начале этого месяца, что Грейф "был оплачен автократом, отрицающим геноцид, чтобы распространять ложь и вычеркивать боснийцев из их собственной истории, только потому, что они также являются мусульманами".

"И таким он должен остаться в памяти до конца жизни и в истории", - сказал Сульягич.

Институт исследования геноцида Канады (IGC) назвал решение Германии "еще одной большой победой правды и справедливости".

"Это еще одна победа в борьбе с отрицателями геноцида, фальсификаторами исторических, судебных и научных фактов о геноциде и прославителями осужденных военных преступников", - говорится в заявлении директора института Эмира Рамича.

"Голос жертв, свидетелей геноцида и исследователей геноцида должен быть услышан более громко".

"IGC будет продолжать бдительно следить за деятельностью, направленной против Боснии, и каждый раз будет настаивать на справедливости и правде", - сказал Рамич.