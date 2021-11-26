Новая Германия и новая Турция - какими им быть?

Валютный кризис и попытки раскачать политическую ситуацию в Турции, с одной стороны, и формирование нового коалиционного правительства в Германии, с другой стороны - одни из ключевых мировых новостей уходящей недели. Которые взаимосвязаны больше, чем может показаться на первый взгляд.

Нет, речь не о том, что виновником валютного кризиса в Турции является новое немецкое правительство - еще не сформировавшись оно никак не могло его спровоцировать. Однако оно может воспользоваться им в интересах своей политики, а долгосрочные последствия турецкого кризиса в свою очередь могут наложиться на новую немецкую политику.

Но сперва надо понять, о чем идет речь. Новое немецкое правительство создано так называемым светофором - коалицией красных, то есть социал-демократов, желтых, то есть либералов, и зеленых, то есть экологистов. Причем, по некой иронии цвет каждой из этих партий примерно соответствует функции соответствующего цвета на светофоре - на красном стоят, на зеленый едут, а желтый можно понимать и так, и эдак. Вот и в новом немецком правительстве зеленые хотят ехать максимально быстро, красные будут пытаться их ограничивать, а желтые - маневрировать между теми и другими.

Куда же собираются мчаться немецкие зеленые? В "новый дивный мир" экологического гендерно-нейтрального мультикультурного и принудительно-политкорректного социализма. Про старую-добрую (или нет?) Германию немецких семей, основанных на трех К - Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь), можно будет окончательно забыть. Еще более активно будут насаждаться "ценности" феминизма и ЛГБТ, будет легализована марихуана (об этом уже договорились члены новой коалиции) и зеленый свет будет дан поколениям, сформированным уже на новой идеологии, для чего планируется понизить избирательный возраст до 16 лет.

Помимо планов радикальной "экологизации" немецкой энергетики и повседневной жизни ставка делается на привлечение в Германию "свежей крови". И это понятно, потому что носители "новых ценностей" детей рожать не будут, по крайней мере в том количестве, в котором растущей немецкой экономике нужны новые работники, потребители и производители. С этой целью будут расширены квоты на прием беженцев, либерализированы условия воссоединения с мигрантами их родственников в виде их переезда в Германию, а также упрощено получение немецкого гражданства. Теперь для этого будет достаточно легально прожить в стране всего 5 лет. Еще одна революционная по своим последствиям мера, которую планирует новое правительство - легализация двойного гражданства, то есть, право приобретать немецкое гражданство, не отказываясь от гражданства страны своего происхождения.

Тут-то мы и подходим к тому, как все это может быть связано с происходящим сейчас в Турции. Очевидно, что после принятия этой меры в Германии резко прибавится граждан турецкого происхождения, многие из которых не хотели принимать немецкое гражданство, чтобы не терять турецкого. Ну и вообще скорее всего прибавится новых немцев мусульманского происхождения из числа нынешних и новых беженцев.

Это же хорошо для Турции и мусульман, правда? Давайте порассуждаем.

Кто же в новом правительстве представляет таких новых немцев с турецкими корнями, а в правящей коалиции отвечает за германо-турецкое направление?

Джем Оздемир, один из министров нового правительства от партии "Зеленых". Активный проводник "радужной" и "зеленой" повесток в Германии и ярый недруг правящего происламско-национального альянса Турции. Один из активных лоббистов признания "армянского геноцида" Германией. Думается, можно не продолжать...

Еще один член нового правительства - министр культуры Клаудия Рот. Она немка, но явно неравнодушная к Турции, с давней историей отношений с ней. Участвовала в конфликте еще с правительством Неджметина Эрбакана в 90-е годы, когда открыла офис НПО в Стамбуле и брала под шефство левацких террористов из РПК и радикальных феминисток. В 2002 году возглавила в Бундестаге германо-турецкую парламентскую группу.

Но все-таки, как же все это связано с происходящими сейчас в Турции событиями и их возможными последствиями? Дело в том, что экономический разворот, происходящий сейчас в Турции, многие называют по-разному - кто-то революцией, а кто-то китаизацией. И в том и в другом случае процесс этот характеризуется тем, что потребительский уровень населения, включая т.н. средний класс, как минимум в краткосрочной перспективе приносится в жертву долгосрочным приоритетам развития экономики, как их понимает правящая партия.

Проблема заключается в том, что в отличие от Китая, где правящая партия контролирует все и может себе позволить тоже практически все, в Турции она до сих пор побеждала на реально конкурентных выборах и по идее должна будет снова это сделать или попытаться сделать в 2023 году, если эти выборы не состоятся раньше. Но ключевое в этих формулировках это "до сих пор" и "по идее", потому что есть большой риск того, что миллионы избирателей не оценят этот долгосрочный экономический разворот правящей партии.

А значит, останутся два варианта. Либо правящая партия проигрывает выборы и уходит в оппозицию, и начинается эпоха постэрдогановской Турции. Это отдельная история, требующая отдельного разговора, который пока пожалуй будет преждевременным. Другая история, если вслед за экономической "китаизацией" правящая партия решит провести политическую, в результате которой честных выборов ей больше выигрывать не придется... Ну или "россиезацию" или "белорусизацию", кому как нравится.

Так вот, причем, тут Германия? Дело в том, что как в крупнейшую страну с крупнейшей турецкой общиной после облегчения правил иммиграции и получения гражданства турки в нее скорее всего потянутся незамедлительно - в условиях падения уровня жизни в своей стране и высоких заработков в Германии, которое новое правительство собирается еще больше увеличить. А если в 2023 году произойдет политическая "китаизация" Турции, эта иммиграция вообще пойдет ударными темпами.

Но кто в таких условиях будет эмигрировать из Турции в Германию в первую очередь? Можно предположить, что именно недовольные нынешней властью, прежде всего из числа светски ориентированных турок. Которые на выходе будут давать таких как Джем Оздемир и в свою очередь поставлять им голоса. И это будет плохо в двух отношениях.

Во-первых, потому что в Германии будут усиливаться те, кто призывают к более жесткой политике по отношению к Турции. А учитывая то, что Германия является одной из ключевых стран ЕС, и что до сих пор именно она как противовес Франции отстаивала более лояльную для Турции линию, это может привести окончательному ухудшению турецко-европейских отношений в целом.

Во-вторых, это будет плохо для тех консервативных, исламски ориентированных турок в Германии, которых там немало. До сих пор немцы побаивались так уж сильно на них давить, чтобы не быть обвиненными в ксенофобии. Но если это давление будет исходить от самих турок, живущих в Германии, ксенофобией это уже не назовешь. И в таком случае поляризация пройдет не столько по этническому, сколько по ценностному признакам, причем, "прогрессивные турки" будут выступать как патриоты Германии, а на консервативных будут навешивать ярлык пятой колонны Турции - враждебной при таком развитии событий страны.

Последнее касается и других мусульман, для которых легкость попадания в Германию и натурализации в ней может "компенсироваться" усилением внутри немецкого общества давления на исламские ценности и принципы. Причем, не под флагом национализма, а наоборот, под флагом толерантности. Тебе не будут запрещать носить платок, но тебя при этом попросят прицепить на него радужную ленту, а если ты откажешься, назовут "враждебным толерантному обществу элементом".

Кто-то по обе стороны границы, конечно, порадуется такому развитию событий. Мол, "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись никогда". Но на самом деле такое развитие событий будет таить в себе много рисков, в том числе и для Турции, которая может столкнуться и с оттоком ценного человеческого капитала, и с разрывом отношений с Европой, и санкциями, и как следствие с увеличением зависимости от Китая, Ирана и России.

Поэтому хочется надеяться, что турецкой власти удастся вывести страну из штопора экономической китаизации и не допустить политическую китаизацию, а мусульманской общине в Германии устоять перед "зеленой волной". Ну а немцы... немцы пусть занимаются своими проблемами сами.