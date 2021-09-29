"Обе стороны": в чем проблема западного подхода к сербско-косовскому конфликту?

В 1990-х годах, когда "балканский мясник" Слободан Милошевич проводил этнические чистки в Боснии и Косово (по признанию самих сербских официальных лиц), Запад призывал "все стороны" снизить уровень насилия. Несмотря на сербскую кампанию по систематическому насилию против более слабых негосударственных субъектов и гражданского населения и несмотря на серьезную асимметрию сил между сторонами, Запад отчаянно пытался сохранить "стабильность" на Балканах, отказываясь принимать чью-либо сторону.

О том, почему это проблематично, рассуждает доктор Сидита Куши из Университета Бриджуотер в своей статье.

К концу 1990-х годов Сербия Милошевича совершала очевидные преступления против человечности, в том числе против боснийских мусульман и этнических албанцев в Косово. Сербы совершили геноцид в Сребренице под бдительным присмотром Организации Объединенных Наций и НАТО, что они сейчас категорически отрицают.

Обменяв права человека и справедливость на ложное чувство стабильности, ЕС позволил геноциду произойти прямо у себя на пороге. Затем он неискренне представил одностороннюю агрессию как двусторонний конфликт с равной виновностью всех участников.

Тем не менее именно военное вмешательство НАТО под руководством США окончательно положило конец этнической чистке в Косово в 1999 году и навсегда отстранило Милошевича от власти. Именно Запад контролировал и охранял новую нацию Косово, превратив ее в полугосударственность в 2000-х годах, и за это Косово по-прежнему благодарно странам Запада и готово многим жертвовать ради этой дружбы.

Но двадцать лет спустя ни ЕС ни НАТО не извлекли многих уроков прошлого. К сожалению, путь умиротворения, который определял начало 1990-х годов, определяет и сегодняшнюю политику Запада на Балканах. Два десятилетия спустя ЕС, в особенности, высказывает вслух вроде бы правильные ценности, но при этом продолжает свое соучастие в насилии, используя нарратив «обеих сторон» для умиротворения государства-агрессора, Сербии.

Танки в обмен на номерные знаки

20 сентября правительство Косово во главе с Альбином Курти начало строго соблюдать ответные меры в отношении номерных знаков в рамках Брюссельского соглашения, заключенного при посредничестве ЕС.

В течение десяти лет Сербия требовала, чтобы автомобили с косовскими номерными знаками менялись на сербские номерные знаки при пересечении границы с Сербией. Правительство Курти не приемлет подобную практику и стремится отменить такие ограничения, но до тех пор, пока Сербия применяет эти меры в пределах своих границ, Косово будет делать то же самое с сербскими номерными знаками на своей территории. Взаимные меры - это небольшой способ для Косово отстоять свой суверенитет, несмотря на его оспариваемый международный статус и несмотря на продолжающуюся успешную кампанию Сербии по отмене признания и отрицанию прошлых военных преступлений.

Однако внутренняя политика Косово вызвала протесты и баррикады со стороны этнических сербов на севере Косово, что привело к нападениям и сожжению центра регистрации транспортных средств министерства внутренних дел и бюро записи актов гражданского состояния.

В ответ правительство Курти направило Косовские специальные полицейские подразделения для поддержания мирной обстановки и для обеспечения соблюдения взаимного внутреннего закона, который Сербия ввела в отношении транспортных средств Косово с 2008 года.

Но любая попытка Косово повторить политику Сербии изображается как акт агрессии со стороны Сербии и ее союзников. В считанные дни сербское правительство сформировало милитаризованную зону на границе Косово, разместив танки, боевые самолеты и бронетехнику. Правительство Вучича в Сербии открыто пригрозило военной силой против Косово -и все лишь потому, что Косово посмело повторить в ответ политику самой Сербии. В интервью 26 сентября Вучич даже предъявил НАТО ультиматум (!), дав Североатлантическому блоку 24 часов, чтобы отреагировать.

«Обе стороны должны отказаться от эскалации»

На пике этой дилеммы безопасности и угрозы насилия со стороны Сербии против Косово западное сообщество в лучшем случае хранит молчание, а в худшем - само замешано в этом. Во всех своих нынешних публичных заявлениях ЕС приравнивал ответные меры Косово к вопиющей сербской милитаризации на границе.

Руководство НАТО также приравняло внутреннюю полицию Косово к военным угрозам, танкам и боевым самолетам Сербии. Призывая «обе стороны» снизить эскалацию кризиса и тем самым вернуться к неравноправному статус-кво, ЕС и НАТО по сути решительно поддержали агрессию и ревизионизм Сербии.

Хотя Госдепартамент США отправил Габриэля Эскобара, своего высокопоставленного чиновника на Западных Балканах, в Брюссель для переговоров под руководством ЕС, это также перекликается с нарративом "обеих сторон". Но как здесь могут быть «обе стороны» или какие-либо призывы к справедливости, когда одной стороне постоянно разрешается играть по совсем другому набору правил - или когда одной стороне не разрешается безнаказанно реализовывать политику, которую другая сторона уже давно воплощает в жизнь?

Милитаризацию сербского правительства вдоль границы Косово не следует рассматривать изолированно. Это часть большой исторической модели, которая определяла косовско-сербские отношения еще до падения Югославии.

Но непропорциональный ответ Сербии на ответные меры Косово размывает динамику прошлого и ложно изображает Сербию как жертву. Сербия обостряет политический кризис только для того, чтобы позже получить предложения от Запада и политические уступки для того, чтобы в конечном итоге отступить.

Запад обычно игнорирует деструктивное поведение Сербии, вроде ее антикосовской дипломатической кампании, которая убедила как минимум 15 стран «отозвать» свое признание Косово, закупку ею санкционированного оружия у России или растущий авторитаризм президента Вучича.

С другой стороны, международное сообщество требует, чтобы Косово отказалось от значительной части своего суверенитета или столкнулось с ужасными последствиями, включая государственный переворот, организованный Западом. Они не упрекают Сербию и не принуждают сербскую систему правосудия добиваться осуждения, например, за смерть тысяч жертв в Косово.

Как уже осознал нынешний лидер Косово Альбин Курти во время тарифного фиаско в марте 2020 года, Косово не может вести себя как суверенная страна, не вызывая при этом на себя западного наказания.

Как и в 1990-х годах, призывы ЕС к деэскалации пропитаны риторикой «обеих сторон», которая предполагает ложный нейтралитет. Такие формулировки равной вины являются отличительным признаком соучастия в насилии и первым шагом, который делают могущественные субъекты, чтобы дистанцироваться от своей ответственности.

Они пытаются минимизировать поледствия прошлого в Косово, которое отличается сознательной, подтвержденной и систематической политикой сербского государства, направленной на убийства и перемещения этнических албанцев. Уравнивая вину среди неоспоримой асимметрии сил между Сербией и Косово во имя стабильности, ЕС, НАТО и США косвенно способствуют нынешней агрессии Сербии.

Как и в 1990-х, если «пороховой бочонок» Европы снова взорвется, кровь будет на руках "умиротворителей".

Западные игроки должны отказаться от опасного языка равной вины при рассмотрении разворачивающегося кризиса между Косово и Сербией, чтобы история не повторилась. Западная дипломатия и ценности, безусловно, необходимы для разрешения этого регионального кризиса, но ими нельзя размахивать, чтобы защитить агрессора и наказать жертву.