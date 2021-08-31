Турция начала новую войну на истощение против РПК в Сирии

Прервав долгое затишье в своей военной кампании против террористической Рабочей партии Курдистана на северо-востоке Сирии, Турция своими беспилотниками нанесла серию ударов по высокопоставленным членам Отрядов народной защиты (ОНС, YPG), очевидно, с тихого согласия со стороны России и США. Об этом в Al-Monitor пишет турецкий военный аналитик Метин Гюрджан.

YPG потеряла около двух десятков членов, включая высокопоставленных лидеров, в результате примерно 20 ударов БПЛА, которые поразили цели YPG на прошлой неделе, включая автомобили с военными командирами, места встреч и командные центры.

YPG составляет основу поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС), которые контролируют большую часть северо-востока Сирии как часть де-факто автономной администрации вдоль границы с Турцией. Анкара считает обе организации террористическими из-за их явных связей с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая взяла в руки оружие на юго-востоке Турции в 1984 году и признана террористической организацией Анкарой, Вашингтоном и большей частью международного сообщества. Однако Вашингтон проводит различие между РПК и СДС, своим главным местным союзником в Сирии.

Один из ударов попал в автомобиль YPG на дороге Камышлы-Амуда 19 августа, в результате чего погиб Салахуддин Шахаби, старший полевой командир, известный также под псевдонимом Ренас Рож, член военного совета YPG и их водитель. Это была первая турецкая атака на цель YPG после операции «Источник мира» осенью 2019 года, когда турецкие силы и союзные сирийские повстанцы вырвали контроль у YPG в приграничном районе между Рас-эль-Айном и Телль-Абьядом, включая участок стратегического шоссе M4. Согласно сообщениям турецких СМИ, удар был нанесен после того, как спецслужбы Турции узнали, что Шахаби, командир штаба YPG Хасака-Камышлы, выехал из Хасаки на машине. Согласно сообщениям, турецкий дрон TB-2 Bayraktar поразил машину в предрассветные часы после того, как она покинула жилые районы.

Второй удар последовал позже в тот же день, по штаб-квартире YPG в городе Тал Тамер, к северу от Хасаки, где проходила встреча на высоком уровне. Сообщается, что в прошлом здание было местом встреч генералов США и командиров YPG. В результате нападения погибли семь командиров YPG, в том числе Сосин Бирхат из женского отделения YPG, и девять человек получили ранения.

22 августа в результате атаки беспилотника в деревне Химо возле Камышлы был уничтожен автомобиль, погиб командир YPG и еще три человека получили серьезные ранения, согласно местным источникам. Это произошло вскоре после того, как дрон поразил автомобиль в деревне Кара-Мазра к юго-востоку от Кобани. Согласно источникам в Анкаре, машина принадлежала командиру YPG, который погиб в результате удара.

Являются ли атаки БПЛА предвестником новой турецкой стратегии войны на истощение? Намерена ли Турция расширить свои давние операции с использованием беспилотников против целей РПК в северном Ираке до северной Сирии? Происходят ли удары с молчаливого одобрения США и России?

Существующие дипломатические и оперативные перспективы в регионе, включая американо-российские отношения, по мнению Гюрджана, исключают еще одну крупномасштабную наземную операцию Турции. Таким образом, Турция, похоже, готовится к затяжной войне на истощение, чтобы ограничить мобильность YPG, ослабить ее возможности командования, контроля и связи и деморализовать ее бойцов. Такая стратегия будет опираться на удары беспилотников, а также крылатых ракет SOM класса «воздух-земля» турецкого производства, которые имеют дальность действия 200 км и могут быть запущены турецкими боевыми самолетами и беспилотниками с другой стороны границы без проникновения в сирийское воздушное пространство. Стратегия, похоже, будет сосредоточена на целенаправленных ликвидациях лидеров YPG, полагаясь на человеческую и сигнальную разведку для определения местонахождения и активности целей. В отличие от американской кампании беспилотников в Сирии, благодаря своему географическому преимуществу Турция может долгое время поддерживать войну на истощение с использованием беспилотников и крылатых ракет.

Учитывая их молчание по поводу рейдов, Россия и Соединенные Штаты, похоже, предпочли удары турецких беспилотников альтернативе крупномасштабной наземной операции. Такая война на истощение в определенной степени будет сдерживать напряженность, в то же время удовлетворяя потребность Турции в ослаблении военного потенциала YPG. Это кажется наиболее разумным вариантом, по которому Турция, США и Россия могут пойти на компромисс. Следовательно, Турция, должно быть, достигла договоренности с Россией и Соединенными Штатами об использовании сирийского воздушного пространства для нанесения ударов по целям YPG, и, возможно, Соединенные Штаты и Россия предпочитают хранить молчание в обмен на успехи в других местах.

Примечательно, что как замечает Метин Гюрджан, российские авианалеты на юг Идлиба, северо-западной провинции, удерживаемой повстанцами, участились одновременно с ударами турецких беспилотников. Это серьезно усилило подозрения в отношении потенциальной турецко-российской сделки, в соответствии с которой Россия и сирийский режим захватят районы в Идлибе в обмен на позволение Турции захватить районы на северо-востоке.

Вашингтон до сих пор воздерживался от каких-либо публичных упреков или четкой позиции в отношении ударов Турции с помощью беспилотников либо потому, что он озабочен хаосом в Афганистане, либо потому, что он слишком доволен сотрудничеством Турции в эвакуации из Кабула. В любом случае, Турция, похоже, хочет развязать руки для авиаударов как на северо-востоке Сирии, так и на севере Ирака в обмен на поддержку, которую она предложила США в Афганистане.

Но может ли война на истощение искоренить угрозы, которые Анкара воспринимает от YPG и ее стремления к автономному региону, граничащему с собственно турецкими территория (населенными в основном курдами) по другую сторону границы? С войной на истощение Турция, безусловно, может ликвидировать некоторых высокопоставленных фигур YPG, ослабить военные возможности YPG, ограничить их мобильность, нарушить логистические маршруты и разжечь страх и деморализацию в рядах YPG, но она вряд ли может свести на нет политический прогресс YPG и де-территориализировать их политическое видение. Более того, нападения на YPG не могут уничтожить популярную базу, которой эта группировка пользуется на северо-востоке Сирии, и могут даже иметь неприятные последствия в этом отношении, особенно в случае жертв среди гражданского населения (а сообщения о них уже поступали).

Тем не менее, де-территориализация YPG остается конечной военной целью Анкары на севере Сирии, а это означает, что она будет продолжать искать возможность начать еще одну крупномасштабную наземную операцию по захвату территории у YPG. Такая кампания потребует согласия Соединенных Штатов и России, включая зеленый свет для использования Турцией сирийского воздушного пространства. Судя по существующему дипломатическому климату и оперативным перспективам на местах, ни США, ни Россия вряд ли согласятся на такой шаг Турции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе - от шести до восьми месяцев. Тем временем целенаправленные уничтожения Турцией видных деятелей YPG почти наверняка продолжатся.