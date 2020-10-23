Испытание С-400 - точка невозврата Турции?

Вопреки угрозам санкций со стороны США, Турция на прошлой неделе провела испытательный пуск по крайней мере одной ракеты из своих российских систем ПВО С-400. Якобы это было демонстрацией решимости активировать эти системы, но Анкара, возможно, преследует и другие цели. Их анализирует на страницах Al-Monitor турецкий военный эксперт Метин Гюрджан.

Хотя Анкара не подтвердила и не опровергла факт шестичасового испытания, анонимный американский чиновник сообщил Reuters, что Турция провела испытания системы С-400. Ранее в этом месяце турецкие власти выпустили авиационное уведомление о том, что в середине октября неподалеку от черноморского города Синоп будут выпущены неуказанные ракеты. Эксперты, анализирующие кадры запуска ракеты в этом районе 16 октября, определили снаряд как ракету С-400 типа 40Н6Е, дальность которой составляет 400 километров, в зависимости от типа зажигания двигателя и угла наклона. Два других испытания должны были пройти в том же районе к 19 октября.

Испытания, которые, как сообщается, длились около шести часов, представляют собой наиболее важный этап на пути к активации систем С-400 (красная линия, проведенная Вашингтоном) после более ранних учений в ноябре 2019 года, когда Турция использовала произведенные в США истребители F-16 и F-4 для испытаний других компонентов, скорее всего, радаров, на авиабазе около Анкары, где четыре батареи С-400 хранились с тех пор, как Россия начала поставки в июле того же года.

Теперь, последним шагом перед полной активацией будет официальное назначение операторов С-400 в боевую структуру ВВС Турции, вероятно, на уровне полка, и их оперативное развертывание по месту службы.

Где будут размещены четыре батареи, остается неясным, но одна почти наверняка будет расположена в Анкаре. Принимая во внимание военные задачи Турции в Эгейском и восточном Средиземном морях, две другие батареи, вероятно, будут размещены в районах, выходящих на Эгейское и Средиземное моря. Четвертая батарея может выйти либо к сирийской, либо к армянской границе.

Критическое испытание произошло в то время, когда Вашингтон озабочен президентскими выборами, до которых осталось менее трех недель. Еще в июле 2019 года госсекретарь Майк Помпео предупредил Турцию о «дополнительных санкциях» после ее исключения из программы F-35, подчеркнув, что активация С-400 будет «неприемлемой».

Государственный департамент не подтвердил результаты испытаний 16 октября, но предупредил о «потенциально серьезных последствиях», если Анкара активирует оружие. Представитель Пентагона сказал: «Мы ясно дали понять: действующая система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и НАТО. Мы возражаем против покупки системы Турцией и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит ее в действие».

Председатель комитета сената по международным отношениям республиканец Джим Риш сказал, что Турция «вышла за приемлемые рамки», и призвал администрацию «послать решительный сигнал о том, что Турция должна отказаться от своих С-400».

НАТО, со своей стороны, заявило: «Любое испытание системы противовоздушной обороны С-400 со стороны Турции, если оно будет подтверждено, прискорбно. Важно, чтобы Турция продолжала работать с другими союзниками, чтобы найти альтернативные решения».

Тем временем в Турции члены и сторонники правящей Партии справедливости и развития (AKP) были в праздничном настроении. Проправительственные СМИ приветствовали это испытание как признак того, насколько уверенно Турция противостоит Соединенным Штатам или становится независимой от Запада, или как «шаг, который сведет с ума тех, кто не может переварить» растущую силу Турции.

Ссылаясь на критиков покупки С-400 внутри страны, парламентский кнут ПСР Бюлент Туран написал в Твиттере: «Сегодня в Синопе прошли испытания С-400. Самая большая проблема этой прекрасной страны - это те негодяи, которые выдают себя за интеллектуалов, которые никогда не могут примириться с ценностями нации и никогда не доверяют своему государству, и те поверхностные [оппозиционные] политики, которые не могут понять, где им следует стоять в национальных вопросах»

По мнению наблюдателей, время проведения испытания не было случайным.

Президент Дональд Трамп неохотно вводит новые санкции в отношении Турции, несмотря на давление со стороны Конгресса, особенно демократов, которые часто ставят под сомнение отношения Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Многие полагают, что Анкара уже маневрирует, чтобы укрепить свои позиции против перспективы победы Джо Байдена на выборах 3 ноября. Аргумент основан на предположении, что Анкара использует С-400 для получения уступок от Вашингтона по другим спорным вопросам, таким как северо-восток Сирии, который контролируется поддерживаемыми США боевиками YPG, и трансграничная борьба Турции против запрещенной Рабочей партии Курдистана. Соответственно, Анкара может со временем отказаться от полной активации С-400, в зависимости от получаемых уступок.

Другие, однако, считают, что Анкара давно решила активировать С-400 и не намерена отступать. Согласно этой позиции, С-400 отражают стремление Турции к «независимости» от западного блока и НАТО в пользу позиции «неприсоединения». Другими словами, утверждается, что С-400 являются символом нового геополитического положения и уверенности Турции, утверждающей себя как независимая региональная держава.

Другая точка зрения сосредоточена на внутренних проблемах правительства. Турция находится в тисках глубокого экономического кризиса, который наносит серьезный ущерб группам с низким доходом и среднему классу, составляющих основную часть базы избирателей АКР. Следовательно, Анкаре нужны «истории успеха» на международной арене, чтобы поддерживать националистические настроения и отвлекать общественность, готовую выдержать внешнеполитические риски для сохранения своей народной поддержки. С-400, которые изображают как символ независимости Турции, прекрасно служат этой цели.

Наконец, некоторые наблюдатели связывают испытательные стрельбы и растущие связи Турции с Украиной. В тот же день, когда ракета была испытана, Эрдоган принимал в Стамбуле своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Обе стороны подписали соглашения о военном сотрудничестве, направленные на то, чтобы поднять сотрудничество в сфере оборонной промышленности до уровня «стратегического партнерства». Следовательно, как утверждается, испытание должно было успокоить Россию, которая находится в конфликте с Украиной. Турецко-украинское стратегическое партнерство может коренным образом изменить геополитику в Черноморском регионе и, безусловно, раздражает Москву.

В общем, ни один из четырех аргументов не может быть отклонен окончательно, и все эти факторы, похоже, на самом деле в определенной степени повлияли на решение Анкары продолжить испытание. В любом случае, время, которое избрала Анкара, было довольно удачным, поскольку и Вашингтон, и Москва в настоящее время заняты другими приоритетами.