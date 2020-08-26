Наводнения на севере Турции: климатический хаос как цена развития

Число погибших в результате наводнения на севере Турции увеличилось до восьми человек, в то время как еще восемь человек пропали без вести в понедельник, что стало тревожным предупреждением в связи с быстрым развитием и изменением климата, которые изменили регион Черного моря и спровоцировали серию смертоносных бедствий в последние годы.

Поисково-спасательные работы продолжились в понедельник после проливных дождей, вызвавших внезапное наводнение на выходных в провинции Гиресун. Среди погибших и пропавших без вести было пятеро сотрудников службы безопасности после того, как их автомобили опрокинулись в овраг в результате обрушения дороги. Турецкие спасатели спасли 157 человек.

Больше всего пострадал город Дерели, название которого означает «речной», в провинции Гиресун. На кадрах из города с населением 2000 человек были видны перевернутые машины и покрытые грязью, щебнем и большими валунами улицы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отсрочки по уплате налогов для тех, кто пострадал в результате наводнения, а также отстроить дома и предприятия. По его словам, последнее наводнение требует от подверженной стихийным бедствиям Турции переоценки того, как она строит свою инфраструктуру, жилье и бизнес.

«Из-за сложных [экономических] условий прошлого возникло такое развитие черноморского побережья, которое не уделяет должного внимания реальности географического положения, в котором мы живем. Землетрясения, наводнения, оползни и другие бедствия, которые превышают наши волю и силу, заставляют нас менять наши приоритеты», - сказал Эрдоган после заседания кабинета министров.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, почти 100 окрестных деревень оказались недоступными из-за размыва дорог и отключения электроэнергии в 38 деревнях. Сразу оценить стоимость ущерба не удалось. CNN Turk сообщила, что 200 предприятий серьезно пострадали. По меньшей мере 17 зданий были разрушены в провинции Гиресун и более 360 были повреждены.

По словам министра сельского хозяйства Бекира Пакдемирли, за 24 часа в этом районе выпало около 135 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше среднего количества осадков за весь август. «Я впервые видел такое крупное стихийное бедствие», - сказал он.

Тем не менее, смертоносные наводнения в черноморском регионе Турции стали тревожно обычным явлением из-за плохо построенных и расположенных зданий, в том числе в долинах рек и на узких поймах рек. Строительство плотин, горнодобывающие проекты и новые дороги также изменили географию региона за последние два десятилетия.

Около 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в черноморских провинциях с 2002 года, не считая последнего стихийного бедствия, заявила в понедельник оппозиционная Демократическая партия народа. В своем заявлении партия возложила вину на прибрежное шоссе длиной 530 км, которое открылось в 2007 году, и на серию гидроэнергетических проектов в блокировании стока рек и ручьев в Черное море. Она обвинила правительство в том, что оно ставит прибыль разработчиков выше жизни.

Но Пакдемирли говорит, что правительство готовит для региона «генеральный план» по сокращению наводнений, но устранить риск полностью невозможно, «даже если вы являетесь сверхдержавой».

Активисты опасаются, что ущерб, нанесенный двумя десятилетиями некачественного строительства, необратим.

«Это политическая катастрофа, устроенная с разрешения государства. Мы не можем назвать это стихийным бедствием, если человеческое вмешательство является основной причиной», - говорит Омер Сан, представитель экологической группы Платформа «Братства за реки» (DEKAP).

«За последнее десятилетие мы стали свидетелями местных климатических изменений, в результате которых на меньшей территории увеличилось количество осадков. Дождь, который в прошлом выпадал на 120 километров земли, теперь выпадает на пять», - сказал Сан в интервью Al-Monitor. Прибрежная дорога была построена из камней, добытых из близлежащих карьеров, где использовался динамит, который разрушил участки коренных пород, нарушив водопоглощение, добавил он.

Изумрудно-зеленые горы черноморского побережья Турции наделены сетью из около 120 рек и ручьев, и в этом районе выпадает больше всего осадков в стране. Это важный сельскохозяйственный центр по производству фундука и чая.

DEKAP выступил против строительства сотен русловых гидроэлектростанций (ROR) в Черном море с 2010 года.

По данным американской неправительственной организации International Rivers, Турция в настоящее время имеет 478 гидроэлектростанций и планирует построить еще 534, что сделает ее одной из самых активных стран в мире по строительству плотин.

Ранее в этом году исторический город Хасанкейф был затоплен из-за плотины Илису, что вызвало международный протест из-за уничтожения культурного наследия и перемещения десятков тысяч людей на преимущественно курдском юго-востоке страны. Ирак также обвинил Турцию в обострении водного кризиса из-за плотины.

Плотины ROR на побережье Черного моря считаются менее вредными для окружающей среды, чем крупномасштабные проекты, такие как Илису, потому что они не требуют резервуаров. Вместо этого они перенаправляют поток речной воды по трубам и туннелям, часто под землей. Однако они разрушают биоразнообразие, нарушают гидрологический цикл и сокращают объемы орошения и питьевой воды в сельском хозяйстве.

По словам Сан, на данный момент открывшиеся станции ROR обеспечивают менее 5% потребностей Турции в электроэнергии. При этом станции являются побочным продуктом глобальной торговли выбросами углерода, используемыми загрязнителями для компенсации выбросов, которые они производят в других местах, и часто простаивают без дела или загружены лишь частично.

«Несмотря на годы научных отчетов, судебные решения [о прекращении проектов] и общественное сопротивление, правительство продолжает двигаться вперед. Каждый раз, когда происходит бедствие или гибель людей, оно обещает выплатить людям денежную компенсацию, но еще предстоит провести какую-либо работу, чтобы восстановить естественный баланс и остановить будущие бедствия», - говорит Сан.

Подытоживая, мораль такова. Большая часть мусульманского мира сегодня настолько бедна и недоразвита, что воспринимает усиленное развитие (индустриальное и не только) как абсолютную ценность, не задумываясь о том, во что оно обойдется. Экология это забава «первого мира» — так часто думают в бедных странах. Однако, те мусульманские страны, что сумели добиться впечатляющего развития, а Турция как раз такая страна, уже начинают понимать, что у развития есть своя дорогая и горькая цена — изменение климата, уничтожение культурного ландшафта и многое другое. Хотелось бы, чтобы такой опыт стал назиданием для тех, кто спешит «догнать и обогнать», но увы, если исторический опыт чему и учит, то именно тому, что он мало кого чем-либо учит.