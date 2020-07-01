Мусульманский регион Сербии захлестнул коронавирусный кризис

Катастрофическая нехватка медицинского персонала и оборудованных мест в больницах привела к стремительному ухудшению ситуации с распространением коронавируса в Нови-Пазаре - главном городе мусульманского (боснийского) региона Санджак на юго-западе Сербии. Санджак в считанные дни стал фактически сербским Дагестаном.

За последние несколько дней количество больных COVID-19 здесь резко увеличилось, достигнув 466 человек на 71 тысячу жителей (по данным 2016 года). Также начало расти количество умерших.

По сообщениям СМИ, которые ссылаются на неофициальную информацию из медицинских учреждений и показания врачей и пациентов в социальных сетях, в субботу в Нови-Пазаре скончались 11 человек с коронавирусом, хотя официальные данные министерства здравоохранения Сербии свидетельствуют лишь о трех смертельных случаях.

Местные журналисты в репортажах демонстрирует городские доски объявлений, полностью заклеенные некрологами, и рассказывают, что в регионе умирают целые семьи.

Опубликованы также шокирующие фотографии из больниц - больные, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, вместе с баллонами кислорода и в одежде лежат в коридорах, другие - на стульях и даже на матрасах на полу. Вокруг валяется мусор и процветает антисанитария.

Правозащитница Аида Корович написала в Facebook, что ситуация в Нови-Пазар и Тутине вызывает тревогу: «…нужны перчатки, маски, шляпы, козырьки, очки, скафандры, одноразовые халаты и даже больничные постельные принадлежности…».

Сообщается, что в столице Сербии, Белграде, отказываются принимать пациентов из Нови-Пазара, даже если они обращаются с другими болезнями - из опасений заразить персонал и пациентов коронавирусом.

Член кризисного штаба Джемиль Диванэфендич говорит, что проблема в Нови-Пазаре возникла, когда большое количество людей в тяжелом состоянии начало поступать в больницу Нови-Пазара в течение короткого периода времени, что перегрузило систему здравоохранения этого города, но он добавил, что ситуация теперь постепенно успокаивается.

«Сначала люди не воспринимали эпидемию всерьез... Многие пациенты оставались дома, пытались сами лечить себя, хотя у них постоянно была высокая температура. Только в тяжелом состоянии они обратились к врачам. Это сильно загрузило нашу систему здравоохранения», - говорит Диванэфендич. Он сказал, что дополнительная проблема для медицинской системы Нови-Пазара возникла, когда вирус обнаружили у 60 медиков, вынужденных уйти в самоизоляцию.

В городе была объявлена ​​чрезвычайная ситуация. Местные жители обвиняют Белград в том, что он совершенно забыл про регион, хотя лезет спасать от вируса сербов в Черногории.

Впрочем, это обвинение не совсем справедливо. Центральная власть все же отправила в регион дополнительное медицинское оборудование, а во вторник Нови-Пазар посетили премьер-министр Ана Брнабич и министр здравоохранения Златибор Лончар. Жители Санджака встретили их акциями протеста.

Планируется, что в город приедут на помощь врачи из Боснии и Герцеговины. Национальный совет боснийцев призвал компетентные государственные органы Сербии как можно скорее отреагировать и направить экстренную помощь медицинским учреждениям Нови-Пазара. Организация заявила, что свою помощь предложила также Турция, которая теперь ждет одобрения сербских властей. Эмир Бихорач из совета призвал местные власти предоставить общественности полную информацию о состоянии коронавируса в Нови-Пазаре, чтобы уменьшить пространство для манипуляций и дезинформации граждан.

Тем не менее последнее решение городского штаба по чрезвычайным ситуациям лишь дополнительно придало пессимизма жителям города Нови-Пазар. Был издан приказ о срочной закупке «20 жестяных ящиков и 200 мешков для останков» - «для нужд системы здравоохранения в этом городе из-за распространения вируса короны».

Диванэфендич по-прежнему оптимистичен. Он уверяет, что ситуация в Нови-Пазара успокаивается: «Я уверен, что с каждым днем будет очевидным прогресс».

Свою обеспокоенность ситуацией в Санджаке выразил бывший муфтий Санджака, а ныне сербский политик и лидер Партии правды и примирения Муамер Зукорлич. Он также объявил о том, что сам заболел ковидом и сейчас находится на самоизоляции:

“У меня была сложная клиническая картина в течение нескольких дней, но теперь, слава Богу, мне лучше. Я считаю, что самое сложное уже прошло”.