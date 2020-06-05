США расследуют связи Халифы Хафтара с Венесуэлой

Ряд стран, в том числе США, расследуют отношения ливийского военачальника Халифы Хафтара с Венесуэлой, на фоне опасений, что он может собирать средства для своей войны против Триполи через заключение нефтяных соглашений с Каракасом.

Представители ООН, Европы, Ливии и США проводят расследование в связи с тем, что базирующийся в Дубае фрахтовщик судов может помогать Хафтару продавать нефть. Продажа нефти крайне важна для Хафтара, так как он пытается собрать средства после того, как его войска потерпели ряд поражений от правительственных сил, сообщает The Wall Street Journal.

Также тщательно изучается поездка Хафтара в столицу Венесуэлы, Каракас, и официальные лица утверждают, что это может быть попытка заключить сделки о поставках нефти и топлива.

В последнее время также расширились контакты между Ираном и Венесуэлой: на прошлой неделе первый из пяти иранских танкеров, перевозящих столь необходимые нефтепродукты, пришвартовался в южноамериканской стране.

За этими растущие отношения между Тегераном и Каракасом внимательно наблюдают США, так как Вашингтон ввел эмбарго на энергетические отрасли обеих стран.

Экономики Ирана и Венесуэлы зависят от экспорта энергоносителей, хотя они находятся в плохом состоянии, отчасти из-за санкций США.

Продажи нефти Хафтаром были предметом многочисленных обсуждений, и многие аналитики утверждают, что его недавние набеги в энергетический сектор были способом финансирования для нападений его "Ливийской национальной армии" на столицу страны Триполи.

В настоящее время генерал контролирует восточную часть Ливии, включая ключевые терминалы экспорта нефти, что может создать проблему для правительственных сил.

Такие продажи нефти могут оказаться важным источником финансирования его операций в регионе, несмотря на все потери.

Фатхи Башага, министр внутренних дел международно-признанного ливийского правительства в Триполи, подтвердил нужда Хафтара в капитале.

Генерал «хочет продавать нефть. Ему нужны деньги, чтобы заплатить за Вагнера [российских наемников]», сказал Башага.

Только государственная Национальная нефтяная корпорация (ННК) имеет право продавать ливийскую нефть, и международное сообщество неоднократно блокировало попытки Хафтара экспортировать нефть.

В свою очередь, он в ответ предпринял ответные меры в январе, заблокировав порты и трубопроводы, из-за чего правительству стало трудно поддерживать свое финансирование через продажу нефти.

Но теперь США также рассматривают отношения Хафтара с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Наша разведка занимается этим», - сказал американский чиновник.

Хафтар связывался с правительством Мадуро и, по сообщениям, предлагал выступить в качестве посредника по нефтяным платежам страны. Его частный самолет был замечен в Каракасе 24 апреля, сообщает трекер Flight Radar24.

В ноябре прошлого года военное инвестиционное управление Хафтара подписало 10-летнее соглашение о распределении топлива с двумя компаниями, Emo Investment Trading и Marketing of Oil and Derivatives LLC, чартерной фирмой по перевозкам в Дубаи, ОАЭ, согласно WSJ.

В соответствии с соглашением, Emo должен был загружать ливийское дизельное топливо и тяжелую нефть на суда на востоке страны от имени Военного инвестиционного управления.

Соглашение было подтверждено, и в прошлом месяце в отгрузочном документе подтвердилось, что Emo отправил эмиратский танкер «Джал Лакшми», чтобы забрать топливо.

Если сотрудничество врага турок Хафтара с любителем турецкой кухни, турецких сериалов и турецких финансов Мадуро подтвердится, будет очень забавно. Очередное подтверждение, что вечных друзей в политике не бывает, а уж тем более их не может быть среди социалистических левых диктаторов из Латинской Америки.