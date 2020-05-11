Турецкая оборонная промышленность: продолжится ли успех?

Быстрое расширение оборонной промышленности Турции в последние годы, возможно, будет все труднее поддерживать, в то время как недавно опубликованные данные показывают, что сектор пытается снизить свою зависимость от иностранных ресурсов и расширить иностранную клиентуру, несмотря на растущие инвестиции в развитие высоких технологий. Об этом в своей колонке на Al-Monitor пишет турецкий военный эксперт Метин Гюрджан.

Содействие местному производству оружия было отличительной чертой правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основанной на идее, что Турция нуждается в более сильном военном комплексе, чтобы быть главной региональной державой, но при этом не может доверять традиционным западным союзникам в поставках обычных вооружений. Стремясь активизировать свою внешнюю политику, правительство стремилось расширить возможности Турции в области разработки вооружений, чтобы достичь самообеспеченности и максимально использовать возможности экспорта для обеспечения устойчивости.

Усилия по развитию национальной оборонной технологической и промышленной базы рассматриваются как неотъемлемая часть дипломатической гибкости и международного престижа, который, по мнению Анкары, она приобрела в трансграничных операциях в Сирии и Ираке с 2016 года. По мнению Анкары турецкая армия остается устрашающей боевой силой в регионе, а значит самообеспечение в оборонной промышленности остается одним из ее главных приоритетов.

Еще один аспект, который не следует упускать из виду, заключается в том, что оборонная отрасль стала заметной областью для публичного имиджа правительства во внутренней политике. Любой новый военный продукт, произведенный для страны или проданный иностранным покупателям, преподносится как политическая победа.

Действительно, турецкая оборонная промышленность добилась значительных успехов в период 2015-2018 годов, создав историю успеха для Анкары. Тем не менее, отчет о деятельности Ассоциации производителей оборонной и аэрокосмической промышленности за 2019 год, выпущенный в конце апреля, показывает некоторые структурные проблемы в этой истории успеха.

Согласно отчету, оборот отрасли в прошлом году составил около 10,9 млрд. долларов США, что на 24% больше, чем почти 8,8 млрд. долларов в 2018 году. Выручка от продаж за рубежом выросла на 40% до более 3 млрд. с 2,2 млрд. долларов в предыдущем году. Но, что особенно важно, импорт также вырос. Он даже немного превысил объем зарубежных продаж, составив почти 3,1 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с 2,4 миллиарда долларов в 2018 году.

Импорт в подавляющем большинстве состоит из сырья, такого как сталь, из Финляндии, для производства бронетехники, и промежуточных продуктов, таких как турбовинтовые двигатели, из Украины, для изготовления беспилотников. Увеличение импорта является тревожным сигналом для турецкой оборонной промышленности, подчеркивая ее чрезвычайную зависимость от иностранных ресурсов. Другими словами, увеличение экспорта в значительной степени зависит от импорта.

Следует отметить, что некоторые европейские компании оборонной промышленности ввели эмбарго на Турцию, а некоторые европейские правительства запретили продажу определенных продуктов стране из-за операции «Мирная весна» на северо-востоке Сирии в октябре и ноябре 2019 года. Кампания Турции была направлена сирийских боевиков РПК. Тогда Финляндия прекратила экспорт стали в Турцию, а Лондон приостановил участие британских фирм в первом турецком проекте по созданию истребителей, который уже был задержан из-за проблем с двигателем. Германия, Италия, Чехия, Норвегия и Швеция также запретили продажи турецким фирмам. По оценкам эксперта оборонной промышленности, эмбарго, связанные с операцией «Мирная весна», обошлись Турции в 1 миллиард долларов в виде производственных потерь.

Другие цифры в отчете более обнадеживающие. Расходы на исследования и разработки выросли более чем на 15%, достигнув почти 1,7 млрд. долларов по сравнению с 1,4 млрд. долларов в 2018 году. С 2016 года бюджеты на исследования и разработки продолжают увеличиваться, что является многообещающим знаком для будущего. Разбивка показывает, что расходы на развитие технологий, в частности, резко возросли. Эта сумма достигла 249 миллионов долларов в прошлом году, увеличившись на 67% по сравнению со 149 миллионами долларов в 2018 году. Рост говорит о возрастающем внимании к высокотехнологичным достижениям в оборонной промышленности Турции.

Тем не менее, правовая и бюрократическая основа прав интеллектуальной собственности по-прежнему не поддерживает эту инициативу. Из-за пробелов в регулировании многие фирмы оборонной промышленности, занимающиеся исследованиями и разработками, втянуты в правовые споры друг с другом по поводу претензий о нарушениях прав интеллектуальной собственности. Это подрывает доверие в секторе и удерживает фирмы от сотрудничества, создания совместных предприятий и участия в более крупных проектах.

Еще одним недостатком стало то, что новые заказы в 2019 году составили 10,7 млрд долларов, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Падение, которое произошло на фоне экономических потрясений в Турции, сохраняющихся проблем с качеством и доверием в секторе и различных кризисов, связанных с внешней политикой Анкары, показывает, что турецкие компании оборонной промышленности пытаются найти иностранные рынки, и что у сектора есть структурная проблема экспорта. Учитывая, что в настоящее время сектор обеспечивает 90% внутренних потребностей, можно предположить, что внутренний рынок достиг точки насыщения. Без расширения зарубежных продаж Турция вряд ли сможет выдержать расширение сектора. Турецкие компании оборонной промышленности будут бороться за контракты на международном рынке, и конкуренция будет намного более агрессивной.

Другие структурные проблемы, замедляющие прогресс в этом секторе, включают клановый капитализм, крайнюю политизацию и нехватку человеческого капитала, вызванную утечкой умов.

Следующие несколько лет будут крайне важны для будущего оборонной промышленности Турции. Сможет ли она пройти этап устойчивости и превратиться в глобального игрока, будет зависеть от решений и шагов, предпринимаемых Анкарой.