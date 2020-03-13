Пандемия Covid-19: конец глобализма?

В том, что пандемия коронавирусной инфекции существенно изменит наш мир, кажется уже мало кто сомневается. Мы писали уже о том, как эпидемия влияет на религиозную практику мусульман. Поговорим же сейчас о том, как COVID-19 может убить глобализм. Об этом в своей статье в издании Foreign Affairs пишет Филипп Легрен, основатель OPEN, международного аналитического центра по вопросам открытости, и старший приглашенный научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики. Мы взялись для вас пересказать его статью.

До недавнего времени большинство политиков и инвесторов оставались спокойными по отношению к потенциальным экономическим воздействием кризиса коронавируса. Еще в конце февраля чаще всего ошибочно предполагалось, что он будет иметь лишь краткий, ограниченный характер для Китая. Теперь же все понимают, что пандемия вызывает глобальный шок, который может быть резким, но — как все еще большинство ожидает - будет коротким. Но что, если экономический спад окажет стойкое влияние? Может ли пандемия коронавируса стать гвоздем в гробу для нынешней эры глобализации?

Кризис коронавируса высветил недостатки обширной международной интеграции, в то же время раздувая страхи перед иностранцами и обеспечивая легитимность национальных ограничений на глобальную торговлю и потоки людей.

Все виды бизнеса внезапно осознали риски, связанные с использованием сложных глобальных цепочек поставок, характерных не только для Китая, но и для таких конкретных мест, как Ухань, эпицентр пандемии. Китайцы - а теперь и итальянцы, иранцы, корейцы и другие - стали широко представлены как переносчики болезней. Высокопоставленные республиканские политики в Соединенных Штатах даже назвали эту болезнь «китайским коронавирусом».

Тем временем правительства всех мастей поспешили ввести запреты на поездки, дополнительные визовые требования и ограничения на экспорт. Запрет на поездки для большинства прибывающих из Европы, который президент США Дональд Трамп объявил 11 марта, является особенно широким, но далеко не уникальным. Все это делает экономику более национальной, а политику - националистической.

Большая часть этих ограничений может быть временной. Но кризис коронавируса, вероятно, будет иметь длительные последствия, особенно когда он усиливает другие тенденции, которые уже подрывают глобализацию. Он может нанести удар по фрагментированным международным цепочкам поставок, снизить гипермобильность глобальных бизнес-путешественников и обеспечить политический корм для националистов, которые выступают за усиление протекционизма и иммиграционного контроля.

Сложные, ориентированные на Китай глобальные цепочки поставок, на которые рассчитывают многие западные компании, особенно подвержены риску.

В последние годы экономическое преимущество производства в Китае уменьшилось, поскольку страна стала богаче, а заработная плата выросла. Риски, связанные с этим, были подчеркнуты введением президентом Трампом карательных тарифов на импорт из Китая в 2018 и 2019 годах, что вынудило предприятия искать альтернативы.

Хотя январская сделка ознаменовала хрупкое перемирие в торговой войне США и Китая, опасность производства в Китае остается; и демократы, и республиканцы все чаще рассматривают Китай в качестве долгосрочного стратегического соперника, которого необходимо сдерживать. И как только прекратилась торговая война, вмешался... коронавирус. Длительное простаивание многих китайских заводов привело к снижению экспорта на 17 процентов в первые два месяца года по сравнению с годом ранее, что привело к нарушению производства европейских автомобилей, iPhone и других потребительских товаров.

Инерция это мощная вещь. И по прежнему остается много преимуществ для производства в Китае, таких как масштаб и эффективная логистика. Но кризис коронавируса может стать переломным моментом, который побудит многие предприятия перестроить свои цепочки поставок и инвестировать в более устойчивые и зачастую более локальные структуры производства.

Одним из вариантов является смещение и диверсификация операций в других странах Азии, таких как Вьетнам или Индонезия. Другой способ заключается в сокращении цепочек поставок: американские компании переносят производство в Мексику, а европейские - в Восточную Европу или Турцию. Третий - инвестируют в роботов и 3D-печать в странах с развитой экономикой, делая производство ближе к потребителям.

Вторым устойчивым последствием кризиса коронавируса может быть сокращение деловых поездок. Специалисты по технологиям давно утверждают, что приложения для видеоконференций и чаты устранят необходимость в большинстве деловых поездок и позволят многим людям больше работать из дома. Однако до кризиса с коронавирусом деловые поездки продолжали расти, казалось бы, неумолимо.

Теперь, будь то из-за правительственных запретов, деловых решений или личной осторожности, все, кроме самых важных международных поездок, отменены, а те, кто может работать из дома, все чаще остаются на месте.

Благодаря такой принудительной оседлости компании могут обнаружить, что, хотя иногда необходимы личные встречи, технологические альтернативы часто просто хороши, а также намного дешевле, отнимают меньше времени и не наносят ущерб семейной жизни. И в то время, когда растут опасения по поводу воздействия авиационных выбросов на климат, и многие компании стремятся подчеркнуть свою приверженность экологической осведомленности и устойчивости, существует как экологическая, так и экономическая причина, по которой деловые поездки могут уменьшиться.

Возможно, наиболее важно то, что коронавирусный кризис играет на руку националистам, которые выступают за усиление иммиграционного контроля и протекционизма.

Скорость и масштабы распространения вируса по всему земному шару выявили уязвимость людей перед внешне опасными внешними угрозами. Коронавирус не просто распространился на глобальные центры, такие как Лондон и Нью-Йорк. Он также прыгнул прямо в провинциальные города, такие как Тэгу, четвертый по величине город Южной Кореи; дома престарелых в пригороде Сиэтла; и даже небольшие города, такие как Кастильоне-д'Адда (население 4600 человек) - один из 10 городов Ломбардии, впервые помещенных итальянским правительством в карантин.

В то время как лидеры мирового сообщества произносили хорошие слова о необходимости трансграничного сотрудничества перед лицом беспрецедентной общей угрозы, их действия часто опровергали это. Многие якобы либеральные правительства ввели ограничения на поездки и торговлю более драконовские, чем даже Трамп осмелился навязать в разгар своего конфликта с Китаем в прошлом году.

Джасинда Ардерн, левый премьер-министр Новой Зеландии, быстро запретила въезд в страну путешественникам из Китая, которые не являются гражданами Новой Зеландии. Хотя такие общие запреты могут или не могут быть оправданы по соображениям общественного здравоохранения, они обеспечивают большую легитимность для тех, кто рассматривает закрытие границы как решение для каждого больного.

Даже на якобы безбарьерном рынке Европейского союза Франция и Германия запретили экспорт медицинских масок — так сегодня выглядит либеральный интернационализм и приверженность ЕС президента Эммануила Макрона и канцлера Ангелы Меркель. Еще более шокирующим является то, что ни одно из 26 других правительств ЕС не отреагировало на настоятельный призыв Италии о медицинской помощи, хотя это сделал Китай.

Вообще, как написал в своей колонке другой автор Foreign Policy Стивен Уолт, наиболее очевидно, нынешняя чрезвычайная ситуация напоминает нам о том, что государства по-прежнему являются основными действующими лицами в глобальной политике. Раз в несколько лет ученые и эксперты утверждают, что государства становятся менее значимыми в мировых делах и что другие субъекты или социальные силы (например, неправительственные организации, многонациональные корпорации, международные террористы, глобальные рынки и т. д.) подрывают суверенитет и толкают государство в мусорный ящик истории. Однако, когда возникают новые опасности, люди обращаются в первую очередь к национальным правительствам за защитой. После 11 сентября американцы не обращались в ООН, Microsoft Corp. или Amnesty International, чтобы защитить их от Аль-Каиды; они смотрели на Вашингтон и федеральное правительство. И сегодня это так: граждане всего мира обращаются к государственным чиновникам за предоставлением достоверной информации и выработкой эффективных ответных мер. Как писал на прошлой неделе журналист Дерек Томпсон: «В эпоху пандемии нет либертарианцев». Это не означает, что более широкие глобальные усилия также не нужны; это просто напоминает нам о том, что, несмотря на глобализацию, государства остаются центральными политическими акторами в современном мире. Реалисты подчеркивали эту точку зрения на протяжении десятилетий, и коронавирус дает нам еще одно яркое напоминание.

Конечно, кризис с коронавирусами также обнажил пустоту утверждений националистов о том, что их антииммиграционная и протекционистская политика делает людей более защищенными. Хотя националистическую коалицию, которая возглавляет провинциальное правительство Ломбардии, возглавляет крайне правая партия Маттео Сальвини, ей не удалось защитить регион от коронавируса. И при всем своем желании отделиться от Китая, Трамп не смог предотвратить попадание коронавируса в США.

Сам Трамп все же может заплатить цену на президентских выборах в ноябре за его невмешательство и неумелое руководство кризисом общественного здравоохранения. Но в целом коронавирусный кризис - это политический подарок для националистов и протекционистов.

Главным образом потому что он усилил представления об иностранцах как угрозе. Он подчеркнул, что страны, переживающие кризис, не всегда могут рассчитывать на помощь своих соседей и близких союзников. А когда Индия ограничивает экспорт жизненно важных лекарств из своего обширного фармацевтического сектора, он дает очки тем, кто хочет локализовать производство всех видов продуктов по соображениям национальной безопасности. В более широком смысле, он может укрепить тех, кто верит в сильное правительство, в приоритет общественных потребностей над свободой личности и национальных действий над международным сотрудничеством.

В результате кризис с коронавирусом угрожает открыть менее глобализированный мир. После того, как пандемия и паника стихнут, тем, кто считает, что открытость людям и продуктам со всего мира это как правило хорошо, необходимо будет снова доказывать это свежим и самым убедительным образом.