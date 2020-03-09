Агентства по оказанию помощи предпринимают усилия для предотвращения новой вспышки коронавируса на измученном войной северо-западе Сирии, где разрушенная инфраструктура здравоохранения и массовые перемещения населения делают сдерживание эпидемии почти невозможной задачей.

В Сирии пока что не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но Хедин Халлдорссон, представитель Всемирной организации здравоохранения, заявил AFP, что ее «хрупкие системы здравоохранения могут не иметь возможности выявлять и реагировать на эпидемию».

Риск вспышки является особенно высоким и тревожным на северо-западе Сирии, где около трех миллионов человек оказались в ловушке в последнем оплоте повстанцев.

С начала наступления сил режима в декабре около 1 миллиона человек стали беженцами, переполненные лагеря не выдерживают постоянного наплыва людей, а многие перемещенные лица вынуждены спать практически на морозе.

Медицинские учреждения Идлиба стали объектом нападений во время последней кампании, что еще больше сократило возможности системы здравоохранения, разрушенной почти девятью годами конфликта.

По словам Халлдорссона, неспособная предоставлять услуги с территории, находящейся под контролем режима в Сирии, ВОЗ оказывает трансграничную помощь Идлибу через Турцию.

Медицинский персонал проходит обучение, «а лаборатории в Идлибе и Анкаре готовятся к безопасному тестированию и диагностике вируса», добавил он.

Хотя сейчас в Идлибе установилось непрочное перемирие, многие опасаются, что в конечном итоге боевые действия возобновятся, что станет еще одним препятствием для усилий по предотвращению вспышки COVID-19.

Мисти Басвелл из Международного комитета спасения (МКС) сказала, что ситуация в Идлибе «особенно созрела для распространения» вируса.

«Вспышка будет разрушительной для тысяч людей, чье состояние здоровья уже подорвано из-за нехватки достаточного количества пищи, чистой воды и воздействия холодной погоды», - сказала она AFP.

Басвелл добавила, что МКС фокусируется на «усилении профилактических мер» путем повышения осведомленности, предоставления медикаментов и укрепления систем эпиднадзора за болезнями и отчетности.

«Если поступят сообщения о вспышке, мы будем работать с местными работниками здравоохранения, чтобы активировать ответ», - говорит Басвелл.

Мустафа аль-Абдо, заместитель начальника департамента здравоохранения Идлиба, призвал к созданию изолированного медицинского центра, который будет готов к приему больных.

Он также призвал организации по оказанию помощи снабдить медицинских работников аптечками, медицинскими масками, перчатками и другим оборудованием для профилактики.

По некоторых данным коронавирус уже распространяется в Сирии, причем его источник тот же, что и в других ближневосточных странах — Иран. Многочисленные иранские боевики несут с собой смерть, даже когда не осознают этого.