Тема недели: солидарность с нашими политузниками

При обилии на этой неделе важных новостей мирового и национального значения темой недели, нуждающейся в осмыслении мусульманами РФ, на наш взгляд, должен стать произошедший медийный и общественный прорыв в отношении их наиболее знаменитых политузников - дагестанского журналиста и просветителя Абдулмумина Гаджиева и башкирского политика, в прошлом лидера движения "Нация Ислама" (созданного при поддержке Гейдара Джемаля) Айрата Дильмухаметова.

Для дела Абдулмумина Гаджиева таким прорывом стало коллективное видеообращение в его поддержку ведущих российских журналистов, после которого свыше 70 человек в Москве по очереди вышли на одиночные пикеты к представительству Дагестана с требованием его освободить.

Депутат Сергей Шаргунов после этого обращения направил официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить законность дела против арестованного журналиста. На это уже в ходе своего общения с журналистами был вынужден отреагировать (как обычно, формально) рупор Кремля Дмитрий Песков, выразивший уверенность в том, что прокуратура во всем разберется.

Прорыв внимания федеральных СМИ на этой неделе произошел и к делу Айрата Дильмухаметова. Сперва о нем достаточно коротко написала "Новая газета" (https://novayagazeta.ru/news/2020/01/29/158656-v-ufe-fsb-vyzvala-na-dopros-zhurnalistov-pisavshih-ob-arestovannom-oppozitsionere-ayrate-dilmuhametove?fbclid=IwAR09ZfFRbeXLaNUBQAbVhUOSj_LzkJV2RqbjZxbtyjR3vKw6d3oEy8iSD0U).

Затем подробный материал о нем вышел на сайте Медиа.Зоны (https://zona.media/article/2020/01/30/fourth-republic?fbclid=IwAR2ofrrh_SdaAwu8PrmwhfPcJRwxna5mSXgmuObjNShdKFOHrSenyNLxhZU). И, наконец, на "Эхо Москвы" в поддержку Айрата Дильмухаметова выступили Максим Шевченко, заявивший, что его защита должна стать делом всей страны, а не только Башкортостана, и Виктор Шендерович, назвавший его самым ярким политзаключенным в современной России. Наконец, с осуждением ареста Дильмухаметова выступила Постоянная комиссия СПЧ по СМИ (http://president-sovet.ru/members/blogs/post/4171/?fbclid=IwAR2hMeQiKGserA6pAnk9hfwk5a0R6Rh1moAnf4h8MKpnBQ_XlxjdW1I_PUY).

Конечно, многие на это скептически махнут рукой, мол, а что это меняет, если и Гаджиев, и Дильмухаметов продолжают сидеть, несмотря на все эти обращения, и светят им многолетние сроки.

Нет, меняет это многое в любом случае, потому что когда к судьбе обвиняемого или уже заключенного приковано пристальное общественное внимание, силовики уже действуют с оглядкой на него в отличие от тех ситуаций, когда их жертвы преданы безвестности. Что касается возможности изменения исхода дела под давлением общества, случай Ивана Голунова показал, что это в принципе возможно при соразмерном давлении. Показало это и громкое дело сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца-насильника, которым под давлением феминисток и правозащитников на этой неделе перекваллифицировали обвинение с убийства на превышение необходимой самообороны.

Другой, тоже важный аспект этой проблемы заключается в том, что и Гаджиев, и Дильмухаметов это только верхушка айсберга политзаключенных российских мусульман. Однако это касается не только мусульман - политзаключенных в России сегодня становится много в принципе, в том числе среди других религиозных групп, таких как иеговисты или протестанты, которых начинают преследовать не менее жестко. И нравится нам это или нет, привлекать внимание ко всем из них в равной мере невозможно, поэтому обычно оно фокусируется на наиболее известных и авторитетных представителях этих групп, которые потом уже привлекают внимание к своим менее известным коллегам.

В любом случае, говорить о том, что российский оппозиционный и медийный бомонд замечает только преследование либералов и игнорирует преследования мусульман, мы больше не можем. Преследования видных представителей мусульманского сектора гражданского общества в России так же начинают замечать, о них начинают говорить и проявлять с ними солидарность.

А это возлагает на сознательных мусульман двойную ответственность. Во-первых, за то, чтобы сами мусульмане не молчали тогда, когда их видных представителей начинают защищать обычные российские журналисты или гражданские активисты, выходящие за них на пикеты. Во-вторых, за то, чтобы мусульмане точно так же чувствовали свою солидарность с другими гонимыми представителями российского гражданского общества и ее публично выражали.