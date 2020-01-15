Исмаил Каани - что надо знать о новом главе "Аль-Кудс"?

Иран объявил, что после смерти Касима Сулеймани, пост командующего силами «Аль-Кудс», которые занимаются иностранными операциями в КСИР, займет Исмаил Каани. Что следует знать о нем?

Ахмед Курайши на страницах The National пишет, что для того, чтобы понять Исмаила Каани, нужно взглянуть на его два десятилетия работы в Афганистане и Пакистане.

Каани почти неизвестен в регионе к западу от Ирана, с которым чаще всего ассоциируется КСИР из-за своих операций в Ираке, Сирии, Ливане и Палестина. Но восточные соседи Ирана хорошо его знают, от Кабула и Исламабада до Таджикистана, Узбекистана и даже Индии, стране, которая работала с ним, чтобы помочь свергнуть талибов* в Афганистане в 1990-х годах.

Каани стесняется СМИ и менее напыщен, чем его предшественник, но не менее эффективен. После терактов в США 11 сентября 2001 года его прокси на местах сотрудничали с американскими военными, чтобы помочь в Афганистане, воспользовавшись спадом в отношениях США с Саудовской Аравией, Египтом, Пакистаном и другими союзниками времен холодной войны.

Борьба с ядерным Пакистаном без провокационного прямого противостояния может быть одним из самых ярких проявлений наследия Каани. Считается, что он создал безупречную сеть шпионов и террористов, которая действовала на территории Пакистана более десяти лет до 2015 года, дестабилизировав Белуджистан и пакистанский деловой центр Карачи. Он организовал впечатляющие нападения, которые должны были сорвать амбициозный совместный китайско-пакистанский экономический коридор, связывающий западный Китай с пакистанским портом Гвадар на Аравийском море.

Именно Каани использовал свои пакистанские связи, чтобы рекрутировать шиитских ополченцев «Зейнабиюн», которые начинали как грозная бригада пакистанских добровольцев в Сирии, пока она не была уничтожена Исламабадом. Их ячейки рекрутировали бедных пакистанцев из шиитского меньшинства, используя их религиозный пыл для борьбы в иранских интересах.

В Афганистане Каани создал группировку Лива аль-Фатманиюн, бригаду шиитских добровольцев, сражавшихся в Сирии. Таким образом можно сказать, что именно Каани был основным поставщиком шиитского пушечного мяса из Центральной и Южной Азии для войны в Сирии.

Помимо проблем Пакистана, КСИР и «Аль-Кудс» часто использовали граждан Пакистана или украденные паспорта для терроризма и шпионажа. Например, в марте 2017 года пакистанец Сайед Мустафа Хайдар Накви был заключен в тюрьму в Германии за шпионаж в интересах Израиля. Немецкие следователи доказали, что он работал в «Аль-Кудс» и был завербован, когда приехал на учебу в Германию в 2012 году.

Другим примером является покушение на убийство в 1985 году покойного эмира Кувейта шейха Джабера Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха. Двое иранцев, участвовавших в нападении, имели при себе пакистанские паспорта. Планировал покушение тот самый Абу Махди аль Мухандис, командир иракского шиитского ополчения, который погиб вместе с Сулеймани 3 января.

В Пакистане и Афганистане стратегическая задача Каани была простой: остановить возможное наземное вторжение в Иран из Афганистана или Пакистана и положить конец зависимости Афганистана (не имеющего выхода к морю) от пакистанских портов.

Этот регион имеет одну из самых опасных в мире пограничных зон: неплодородные земли, где встречаются Иран, Афганистан и Пакистан, которые кишат преступными синдикатами, торговцами людьми, экстремистскими и сепаратистскими группами и тайными агентами спецслужб. КСИР считает, что если бы произошло вторжение США, оно произошло бы отсюда.

Это также место, где иранское население этнически не персидское, там суннитское большинство, верховный лидер Ирана там не популярен, а среди населения преобладает яростное сопротивление Тегерану. Это идеальная среда для скрытого иностранного вмешательства, и никакие гарантии со стороны Кабула или Исламабада не успокаивали лидеров Ирана.

Каани обвиняют в том, что он вовлек США и союзников Пакистана, Саудовскую Аравию и другие арабские государства в мучительную пятилетнюю войну на истощение в Афганистане, продлив гражданскую войну в 1990-х годах. Талибы захватили Кабул в 1996 году при поддержке Пакистана и при молчаливой поддержке со стороны региональных и международных союзников, а год спустя Каани под руководством Сулеймани создал партизанский альянс, бросающий вызов усилиям по формированию афганского правительства.

Пока Сулеймани был сосредоточен на войне в арабском мире, у него не было особого желания работать на восточной границе Ирана. Теперь, когда командование в «Аль-Кудск» перешло к Каани, аналитики задаются вопросом — не может ли это означать, что Иран усилит именно восточное направление? Тем не менее почти все прекрасно понимают, что с людьми вроде Каани, иранская политика вмешательства как на Ближнем Востоке так и в Южной и Центральной Азии скорее всего мало изменится.

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