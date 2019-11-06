Йемен: правительство Хади и южные сепаратисты подписали мирное соглашение

В Йемене правительство Абдур-Рабба Мансура Хади при посредничестве Саудовской Аравии подписало соглашение о разделе власти с южными сепаратистами. Эта сделка направлена на прекращение разрыва между севером и югом, обострившимся во время войны.

Согласно условиям сделки правительство Хади вернется в Аден, а сепаратисты их Южного переходного совета получат несколько министерских портфелей.

«Это соглашение откроет новый период стабильности в Йемене. Королевство Саудовская Аравия поддерживает вас», - заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман на церемонии подписания в Эр-Рияде, показанной по государственному телевидению.

«Это радостный день в Саудовской Аравии, когда обе стороны собираются вместе».

Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс поздравил обе стороны с соглашением, которое, по его словам, будет способствовать усилиям по прекращению более широкой гражданской войны, опустошившей страну.

«Подписание этого соглашения является важным шагом в наших коллективных усилиях по продвижению мирного урегулирования конфликта в Йемене», - говорится в заявлении.

«Выслушивание заинтересованных сторон важно для политических усилий по достижению мира в стране».

Напомним, что ополченцы ЮПС в августе взяли под свой контроль Аден, который служил столицей для правительства Хади.

Столкновения между сепаратистами и силами Хади, которые годами сражались на одной стороне против хуситов, породили опасения, что страна может расколоться на две части.

Затем ЮПС изгнал беженцев с севера страны. По их словам среди беженцев могли быть экстремисты, якобы сеющие смуту на юге.

Враждующие группировки в последние недели вели непрямые переговоры при посредничестве Саудовской Аравии, что и привело к заключению соглашения в Эр-Рияде.

В церемонии приняли участие как президент Йемена Абдур-Рабб Мансур Хади, так и лидер ЮПС Айдарус аль-Зубейди.