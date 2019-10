"Мир должен поддержать усилия Турции в Сирии" - Фахреттин Алтун

Американское издание Washington Post вчера опубликовало статью Фахреттина Алтуна, который известен как спикер турецкого президента. Статья называется «Мир должен поддержать план Турции для северо-восточной Сирии», и по сути представляет из себя манифест, направленный к международной общественности. Представляем вам ее полностью:

«Во время телефонного разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье президент Трамп согласился перенести руководство кампании по борьбе с «Исламским Государством»* в Турцию. Турецкие военные вместе со Свободной Сирийской армией вскоре пересекут турецко-сирийскую границу.

Джордж Вашингтон, как известно, сказал, что Америка должна «держаться подальше от постоянных альянсов». Американские официальные лица годами говорили о том, что их партнерство с сирийским филиалом террористической организации Рабочая партия Курдистана, Отрядами народной самообороны (или YPG), в борьбе против «Исламского. Государства» было «тактическим». Последнее решение Трампа отражает эту точку зрения.

Как и Соединенные Штаты, Турция не идет за границу в поисках чудовищ, чтобы их сразить. Но когда чудовища пытаются выбить наши двери и нанести вред нашим гражданам, мы должны ответить. Отправка юношей и девушек на битву никогда не бывает легким решением. Как однажды сказал основатель Турции Мустафа Кемаль Ататюрк: «Если жизнь нации не подвергается опасности, война - это убийство». К сожалению, сегодня мы находимся именно в такой ситуации.

У Турции нет никаких амбиций в северо-восточной Сирии, кроме как нейтрализовать давнюю угрозу турецким гражданам и освободить местное население от ига вооруженных головорезов.

Потерпев десятки жертв в результате нападений «Исламского государства», Турция была первой страной, развернувшей боевые силы для борьбы с террористами в Сирии. Наша страна также помогала Свободной Сирийской армии годами держать за решеткой тысячи боевиков ИГИЛ. В наших интересах сохранить то, чего достигли Соединенные Штаты, и обеспечить, чтобы история не повторилась.

Еще неизвестно, согласятся ли боевики YPG на смену руководства кампании. На самом деле, у них есть два варианта: если они действительно заинтересованы в борьбе с «Исламским государством», они могут без промедления отступить. Или они могут слушать своих командиров, которые говорят, что будут сражаться с турецкими войсками - в этом случае у нас не будет иного выбора, кроме как помешать им подорвать наши усилия по борьбе с «Исламским государством».

Мир заинтересован в успехе борьбы против «Исламского государства» под руководством Турции. Американские военные советники, которые годами были на местах, заслуживают возвращения домой. Местные жители, многие из которых были вынуждены покинуть страну после того, как YPG взяла на себя ответственность, могут вернуться на земли своих предков. Предложенная безопасная зона хороша для Европы, поскольку она решит проблему насилия и нестабильности в Сирии - коренных причин нелегальной иммиграции и радикализации. Наконец, план помогает Турции укрыть невинных людей от известной террористической организации.

Эрдоган обнародовал детали плана Турции о «безопасной зоне» на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце. По оценкам Турции, до 2 миллионов сирийских беженцев добровольно будут жить в 20-мильной безопасной зоне от реки Евфрат до сирийско-иракской границы. Если южная граница безопасной зоны достигнет линии Дейр-эз-Зор-Ракка, это число может достичь 3 миллионов, включая беженцев, находящихся в настоящее время в Европе.

Турция будет опираться на свой прошлый опыт в северной Сирии, чтобы обеспечить безопасность и стабильность безопасной зоны. Мы считаем, что сирийский народ лучше всего приспособлен к тому, чтобы управлять собой через выборные местные советы. Крайне важно поддерживать и развивать местное политическое представительство, чтобы предотвратить возрождение «Исламского государства» на северо-востоке Сирии. В преимущественно курдских районах, таких как Африн, Турция наблюдала за созданием местных органов управления с курдским большинством. То же самое касается преимущественно курдских частей северо-восточной Сирии. Наша цель - дополнить эти шаги международными инвестициями в инфраструктуру школ, больниц и жилья.

Америка слишком долго несла основной удар в борьбе с «Исламским государством». Турция, имеющая вторую по величине армию НАТО, готова и способна сейчас взять на себя инициативу и довести ее до конца, привлекая миллионы беженцев обратно в Сирию. В этот критический момент международное сообщество должно поддержать усилия Турции по восстановлению и стабилизации».

Эта статья представляет собой очень интересный пример турецкой дипломатии высшего класса. Просто обратите внимание на язык, приведенные образы и акценты. В первую очередь статья обращается к США — и Алтун не только цитирует Джорджа Вашингтона, но еще и приводит известную крылатую фразу из речи 6-го президента США Джона Куинси Адамса - America does not go abroad in search of monsters to destroy (Америка не выходит за границу в поисках чудовищ, чтобы сразить их). Причем это не только обращение к политической традиции, родной для американского читателя, но еще и прямой намек на отношение отцов-основателей США к американскому изоляционизму и участию США в заграничных военных кампаниях. Алтун намекает, что позиция Турции близка к пониманию ранних американских лидеров.

Письмо прямо таки пронизано заботой об американских солдатах, которые вынуждены в Сирии, вдали от дома, сражаться с террористами. Турция как бы избавляет своего союзника, США, от тяжелой и ненужной ноши. Она берет на себя бремя войны с ИГИЛ и говорит американцам, что они свободы и могут идти домой. Заодно успокаивает европейцев, предлагая им лекарство от проблемы беженцев и радикалов.

При этом явный упор в письме сделан именно на борьбе с ИГИЛ — цель, которая понятна всему международному сообществу. РПК здесь рассматривается чуть ли не как побочная цель, лишь препятствие на пути сражения с ИГИЛ. Очевидно, был сделан вывод из ошибок еще времен осады Кобани.

Ну и важно обратить внимание на то, что перед внешним миром Турция продолжает себя презентовать как республику Мустафы Кемаля Ататюрка. Никакого османизма или исламизма, только скромная миротворческая цитата основателя турецкого государства.

Письмо вряд ли переубедит сложившиеся в целом анти-турецкое общественное мнение в США. Но есть подозрение, что если бы в Турции меньше звучали популистские эмоционально-театральные выпады, и чаще велась бы работа в духе письма Алтуна, проблем в отношениях с США было бы гораздо меньше.

* - запрещены в РФ