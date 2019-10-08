Выборы в Косова: уроки для мусульман

Может показаться, что небольшое Косова (в привычном русскоязычном написании - Косово) это не та страна, которой мусульманам в мире стоит уделять особое внимание. Ведь война в ней уже давно закончилась, а мало на что влияющие очередные выборы обыденным сознанием воспринимаются как "политическая возня".

Отчасти это так, но у "возни" этой есть свои занимательные аспекты, в частности, для мусульман. Которым это небольшое и признанное пока не всеми странами государство должно быть интересно как одна из трех расположенных целиком на европейском континенте стран с мусульманским большинством населения, причем, коренным. Двумя другими являются Албания, которая идентична Косова в этническом отношении, и Босния.

Так вот, состоявшиеся в конце прощлой недели выборы в косовский парламент принесли с собой изменения в политический ландшафт этой страны. Силы, которые руководили вооруженной борьбой за освобождение Косова от сербской оккупации, потерпели поражение - их Альянс для будущего Косова действовавшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 11,5% голосов. Основной причиной этого поражения считают кланово-коррупционную систему распределения власти и богатств, созданную победителями в стране и как следствие распространение бедности и большой отток населения. Словом, правящая группировка не оправдала мечты косоваров на светлое будущее нового независимого государства - ситуация достаточно типичная, но далеко не всегда подобную власть можно отстранить через свободные выборы...

А вот Демократическая Лига Косова бывшего умеренного лидера освободительной борьбы Ибрагима Руговы, в свое время отодвинутого на второй план захватившими лидерство радикалами, стала одним из двух победителей на этих выборах, получив 25,04% голосов. Эта партия характеризуется более либеральной и еще более проевропейской ориентацией.

Но интереснее всего, кто получил первое место с 25,71% голосов. Этим победителем оказалась партия "Самоопределение", фактически представляющая в политике реформированных албанских коммунистов. Для нее характерны упор на социальную проблематику, но вместе с тем и паналбанизм, то есть, стремление к объединению всех албанцев в одном государстве - "Великой Албании". Первым шагом к которой, естественно, было бы объединение в одно государство Косова и Албании.

И вот это уже серьезно, так как совсем недавно Албания приняла закон о предоставлении своего гражданства всем лицам албанского происхождения, две эти страны подписали соглашение об объединении диппредставительств, а президент Косова Хашим Тачи заявил, что если ЕС не примет в свой состав Албанию и не предоставит безвизовый режим Косово, они объединятся.

Надо понимать контекст подобных рассуждений. По итогам распада бывшей Югославии под международно признанными границами образовавшихся на ее месте государств оказалось немало бомб замедленного действия в виде их несоответствия этническому составе их населения. Это и "албанские" бомбы в виде албанских районов в Македонии и в меньшей степени на границе с Сербией, но это и большая сербская "бомба", коей является зачищенная от славянского мусульманского населения (босняков) Сербская Республика в Боснии и Герцеговине (БиГ). Возможно, именно это объясняет вполне благосклонную реакцию руководства Сербии на усиление в Косова великоалбанских сил - ведь его представители не раз заявляли, что Косово для сербов (за исключением северных районов, где они компактно проживают) потерян, а вот Сербская Республика в БиГ - это "жизненный интерес сербского народа".

Конечно, не факт, что новое руководство Косова реально встанет на путь объединения с Албанией, в том числе, потому что следующее его правительство явно будет коалиционным. Но, возможно, в таком случае великосербские силы, смирившиеся с потерей Косова, будут не сильно печалиться и используют такое развитие событий, чтобы присоединить к Сербии Сербскую Республику БиГ, к чему давно призывает ее фактический глава Милорад Додик.

Впрочем, в отличие от этих гипотетическим и неочевидных последствий прошедших выборов у них есть один явный результат - традиционно низкий показатель блока, представляющего в косовской политике "исламскую повестку". Коалиция NISMA - AKR - PD по-видимому не набирает даже 5% голосов, рискуя вообще не попасть в парламент, и это при том, что в ней условные "исламисты" из PD - Партии Справедливости, названной по аналогии с одноименной партией в Турции, являются всего лишь третьим участником коалиции.

И это, конечно, интересный албанский феномен. При том, что мусульмане составляют большинство среди албанцев (помимо них есть албанцы католики и даже православные), роль исламского фактора в политике у них минимальна. При этом наиболее исламизированной частью исторической Албании считается именно Косово, что связано с более мягким характером режима маршала Тито в Югославии, куда оно входило, по сравнению с просталинистским режимом Энвера Ходжи в самой Албании, насаждавшего радикальный атеизм.

И вот, мы видим, что даже в самом исламизированном Косова коалиция с участием условных "исламистов" не может преодолеть даже 5% барьер. Однако примерно те же самые "исламисты" из местной "партии Эрдогана" как ее называют, сумели получить второе место среди албанцев в... православной славянской Македонии, в парламент которой в 2016 году прошла их партия BESA (https://golosislama.com/news.php?id=30753).

Это интересный момент, который вновь напоминает нам о том, что националистическая риторика в среде мусульманских народов далеко не всегда совпадает с повесткой исламских сил. Ведь, если следовать логике албанских коммунистов, то Косова было лучше находиться не в титовской Югославии, где умеренно терпели Ислам, а в энверходжистской Албании, где его искореняли. Точно также по логике великоалбанцев албанские районы Македонии, где сильны позиции исламских сил, должны присоединиться к "Великой Албании", где они скорее всего эти позиции утратят, уже не говоря о том, какой ценой она будет создаваться и как это скажется на мусульманах в соседней Боснии.

Словом, вся эта история поучительна с той точки зрения, что для мусульман в иерархии ценностей которых религия должна стоять на первом месте, ни объединение земель своего народа в одном государстве, ни даже формальная независимость не должны быть тем, чему эта ценность будет приноситься в жертву.