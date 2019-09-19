Тунисский суд оставил в тюрьме кандидата в президенты

Тунисский суд отклонил ходатайство об освобождении заключенного в тюрьму медиа-магната Набиля Каруи, который вместе с академиком Кайсом Сайедом прошел во второй тур президентских выборов в Тунисе.

Каруи, который был арестован в августе по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, финишировал вторым после Сайеда на выборах в воскресенье.

«Судья отказался вынести решение, заявив, что оно не входит в его компетенцию», - заявил в среду адвокат Камель Бен Мессуд, обратившись с просьбой о его освобождении накануне.

Это уже третий раз, когда суд отклонил апелляцию на освобождение Каруи - апелляционный суд отказался выносить решение 3 сентября, как и кассационный суд 13 сентября, сославшись на ту же причину.

До тюремного заключения Каруи парламент в июне принял спорные поправки к закону о выборах, которые бы запретили Каруи участвовать в выборах.

Изменения не позволили бы 56-летнему кандидату участвовать в выборах, на которых активно обсуждался принадлежащий ему телеканал «Нессма», один из самых популярных каналов в стране, который регулярно показывал как Каруи раздает еду и медицинскую помощь бедным тунисцам.

Однако, покойный президент Беджи Каид Эссебси не успел ратифицировать закон до своей смерти в конце июля.

Сторонники Каруи с тех пор обвиняют правительство в том, что оно заставляет судебные власти блокировать его освобождение. Это обвинение власти постоянно опровергают.

В зависимости от возможных апелляций, второй тур может состояться 6 октября, в тот же день, что и выборы в законодательные органы, или 13 октября, согласно избирательной комиссии, которая добавила, что Каруи может участвовать в выборах, несмотря на свое тюремное заключение, до тех пор, пока не будет вынесено обвинительное заключение, лишающее его гражданских прав.