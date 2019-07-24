Мунир Батур: первый гей-кандидат в президенты Туниса

Помимо ветерана тунисской политики Рашида Ганнуши, который возглавит партийный список мусульманских демократов из Ан-Нахды на грядущих парламентских выборах, еще один тунисский политик попал в заголовки СМИ.

48-летний Мунир Батур, адвокат, глава Тунисской либеральной партии, открытый гей (в 2013 его посадили на три месяца за содомию) и известный сторонник «прав ЛГБТ», объявил две недели назад, что будет участвовать в выборах президента страны в ноябре.

Он первый открытый гей, который баллотируется на пост президента в арабской стране, которые в основном запрещают гомосексуализм.

В общем, единственная настоящая арабская демократия в 2019 году вряд ли могла обойтись без такого персонажа, и слава Богу, что шансов на победу у него нет. Все же нам стало интересно, что в головах у тунисских либералов такого розлива, и мы почитали интервью Батура, которое он дал изданию The New Arab.

Батур разумеется преподносит себя как борца за права человека и всяческих меньшинств, он на словах сторонник децентрализации и демократии. Но когда журналист прямо спрашивает его — как вы собираетесь легализовать однополые отношения, учитывая консервативный менталитет в тунисском обществе, здесь Батур выкладывает карты на стол.

«В 1956 году президент Бургиба запретил многоженство, разрешил аборт и усыновление, а также запретил отказ от женщин (имеется в виду односторонний развод со стороны мужа — прим. ГИ). Эти реформы были проведены в то время, когда тунисцы были очень консервативны, а уровень неграмотности превышал 80 процентов, но у Бургибы было достаточно политической воли, чтобы навязать эти реформы. Это было сделано более 60 лет назад и сегодня считается нормой. Поэтому нужна политическая воля того, кто ведет государство, чтобы декриминализовать гомосексуализм, и тогда люди привыкнут».

Вот так вот, политическим примером для тунисского либерала и борца за демократию является тунисский диктатор Бургиба, создавший режим, против которого восстал Тунис в 2011 году. Ну а как иначе, если народ «неправильный» и слишком консервативный? Старая недобрая секулярная диктатура, ломающая через колено «отсталый» мусульманский народ, это классика для всех ближневосточных либералов.

Интересно, что Мунир Батур прямо говорит о необходимости изменить конституцию, чтобы придать президенту республики более сильную исполнительную власть и возможности вмешательства в экономическую, социальную, образовательную и культурную сферы. Либералы, которые требуют разрешить президенту вмешиваться в образование и культуру? Да, если это Тунис или другая арабская страна.

Главного своего врага Батур тоже определяет четко.

«Я считаю, что у терроризма есть идеологический инкубатор, которым является политический ислам. Эти террористы-смертники воспитываются на основе этого инкубатора экстремизма. Вот почему я считаю, что базовые принципы исламского учения должны быть пересмотрены в школьных программах, и все стихи, призывающие к насилию и джихаду, должны быть удалены».

Судя по всему, именно ради такого пересмотра Батур требует дать президенту право вмешиваться в образование и культуру.

Случай Мунира Батура иллюстративен, так как показывает, насколько реальны далеки друг от друга такие понятия как «демократия» и «либерализм». Разумеется, все зависит от определений, и всякий раз нужно разбираться, что имеется в виду под демократией и либерализмом, тем более, что в странах Запада эти понятия по историческим причинам и вовсе сегодня принято отождествлять. Тем не менее, либеральные и демократические ценности неоднократно вступали друг с другом в конфликт, и наличие в политике в наше время как нелиберальных демократов, так и недемократических либералов, тому лишнее подтверждение.