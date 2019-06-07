В Дании на выборах победили социалисты — благодаря исламофобии

Левоцентристские социал-демократы Дании заняли первое место на всеобщих выборах в среду, потеснив действующую правую коалицию. Программа, с которой социал-демократы пошли на выборы, и которую поддержали датские избиратели, предлагает типичный набор евро-социалистических решений — с концентрацией на вопросах велфэра и окружающей среды. Но есть одно мощное исключение из обычной левой повестки — антиисламская и антимиграционная политика.

Следующим премьер-министром Дании вероятно станет 41-летняя Метте Фредирексен, лидер социал-демократов. Ее партия набрала 25,9 процентов, что дает ее левому блоку 91 из 179 мест в парламенте.

В своей победной речи Фредериксен сказала, что датчане «выбрали новое большинство и новое направление».

Ранее Фредериксен спровоцировала разногласия среди левых после того, как пообещала продолжать сдерживать иммиграцию и заявила о своей поддержке жесткой, антиисламской и антииммигрантской политики, такой как запрет на никаб и конфискация ценностей у сирийских беженцев в порядке «оплаты за их пребывание» в центрах убежища.

В интервью в 2017 году Метте Фредериксен заявила о своем желании закрыть мусульманские школы, в которых обучаются около 5000 учеников.

«Мы хотим закрыть все бесплатные школы для мусульман», - сказал Фредериксен, добавив, что закрытие религиозных школ будет распространяться только на мусульман, а не на еврейские или христианские школы. Далее она сказала: «Мы должны быть честными и сказать, что в течение многих лет еврейское меньшинство не создавало никаких проблем. Но сейчас у нас много проблем с многочисленным мусульманским меньшинством». По ее словам в Дании идет «настоящая борьба за культурную свободу».

Кстати о школах. Еще в 2010 году выяснилось, что дочь Фредирексен вместе с детьми других видных социал-демократов обучалась в частной школе. И это при том, что ее партия давно рассматривала продвижение государственного образования в качестве ключевой политики. В 2005 году сама Фредериксен открыто критиковала родителей, которые отправляли своих детей в частные школы.

Вместе с успехом левых наблюдатели отмечают снижение голосов за крайне-правых. Если ранее они непрерывно «откусывали» голоса у левых, связывая вопрос всеобщего социального обеспечения с миграцией, то теперь левые перехватили у них этот тренд. И неожиданно оказалось, что никакого правого поворота нет — социал-демократы под руководством Фредирексен еще более полевели практически по всем вопросам, особенно в экономике, но датскому избирателю именно вот эти социалисты и нужны, лишь бы они были против мигрантов и мусульман.

Ключевыми вопросами этих выборов были высоко ценимая система социального обеспечения, иммиграция и изменение климата в стране.

В то время как Дания пытается справиться со все более стареющим населением и жесткой системой социального обеспечения, иммигранты были объявлены козлами отпущения, что усугубило проблему.

Левая социал-демократическая партия представила иммигрантов как угрозу для системы социального обеспечения. Принимая во внимание, что мусульманские общины изображались как угроза либеральным ценностям Дании слева, справа они представлялись как угроза традиционной датской идентичности.

«На этих выборах мы видим, что социал-демократы смогли сделать именно то, что делала Народная партия Дании, чтобы завоевать популярность, они сосредоточились на ограничительной иммиграционной политике одновременно с благосостоянием Дании», - говорит доктор Амани Хассани, датский социолог.

В 2018 году Дания приняла одну из самых драконовских миграционных и интеграционных политик в Европе. Законодательство, известное как «пакет гетто», предназначалось для 25 районов в Дании, которые правительство считало уязвимыми, и которые также состояли из значительного числа мигрантов.

В рамках этого пакета дети в возрасте от одного года направляются в государственные центры на срок до 25 часов в неделю для изучения «датских ценностей». Преступления, совершенные в этих районах, также подвергаются более суровым наказаниям, чем преступления, совершенные за пределами.

Родители, которые надолго отвозят своих детей в страну происхождения, могут быть оштрафованы или даже посажены в тюрьму. Сообщества мигрантов также сталкиваются с принудительным выселением, а их дома сносят в целях «социальной интеграции».

Этот процесс вовсе не является недавним явлением и уходит корнями в начало века, хотя язык ассимиляции теперь сочетается с такими словами, как интеграция.

Ричард Макнил-Уилсон, исследователь по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом в Университете Эксетера, говорит: «Мы наблюдаем сдвиг между основными партиями Дании, когда язык и политика становятся все более враждебными по отношению к иммиграции и меньшинствам - особенно к Исламу».

«Со времени проведения всеобщих выборов в Дании в 2001 году внутри датской национальной политики наблюдалась долгосрочная тенденция, когда национальные дебаты объединялись вокруг вопросов идентичности и ценностей - иммиграции, интеграции и безопасности».

Политические партии Дании приспособились к этому языку.

Социал-демократическая партия, по словам Макнила-Уилсона, перевела «дебаты об иммиграции и меньшинствах, в частности Исламе, например, на более социал-демократический язык: Ислам представляется как угроза гендерному равенству в Дании; или иммиграция представляется как угроза государственной системе социального обеспечения».

Это позволило главной левой партии в Дании сохранить актуальность и обратиться к избирателям, которые, возможно, думали, что в прошлом они слишком мягко относились к иммиграции.

Две другие левые партии, эко-социалисты «Красно-зеленый альянс» и социал-либералы «Радикальные левые», занимающие пропалестинскую и промигрантскую позиции, заполнили левый вакуум, получив соответственно 13 и 16 мест.

Эксперты говорят, что случай Дании в контексте европейского популизма является уникальным, так как традиционное разделение на правых и левых в стране не работает, а значит вряд ли этот случай применим к другим европейским странам. Но с другой стороны, такое разделение на правых и левых уже почти везде становится архаизмом. Мы дожили до момента, когда во многих странах «правыми консерваторами» оказываются открытые содомиты, а левые политики иногда вынуждены приспосабливаться под социальный консерватизм своих мусульманских избирателей. Многие т.н. "правые" в Европе сегодня стоят на совершенно левых позициях. В тоже время возвращение левых к отстаиванию национализма, прогрессизма и ксенофобии, столь характерных еще в прошлом веке, уже тоже реальность.