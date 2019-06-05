На какой лодке истории окажется Равиль Гайнутдин?

Равиль Гайнутдин, глава Совета Муфтиев России и Духовного Управления Мусульман РФ по случаю праздника Ид аль-Фитр был принят хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Надо сказать, что новость эта выглядела почти как сенсация. Равиль-хазрат уже давно находится в опале у Кремля и его в последние годы не то, что к Путину не приглашают, но и редко сажают во втором ряду за сидящими в первом иерархами РПЦ, по соседству с деятелями вроде Альбира Крганова или Исмаила Бердиева. Хотя, возможно, что ему и предлагают к ним присоседиться, но амбиции "духовного лидера мусульман России" не позволяют это предложение принять.

Так или иначе, приглашение Гайнутдина в Кремль после длительного перерыва - это новый поворот. Что бы это значило? В таких ситуациях всегда возможны два подхода: первый - искать в подобных действиях Кремля некий глубокий смысл, второй - не преувеличивать их значения, пока за ними не последуют реальные дела, и делать поправку на фактор случайности и аппаратной неразберихи.

Однако если в Кремле вдруг снова захотели увидеть Гайнутдина, который был отдален от него за свою репутацию "фрондера" на фоне абсолютных марионеток вроде Таджудина, Крганова, Бердиева и т.п., то почему именно сейчас? Версия, которая приходит в голову, что на фоне роста протестной активности в стране в Кремле решили приблизить к себе Гайнутдина как наиболее непокладистого, чтобы таким образом предотвратить ее в мусульманском сегменте общества.

Судя по тому, как эта встреча была преподнесена общественности пресс-службой СМР и ДУМ РФ, Равиль-хазрат инициативу Кремля поддержал. Так, описание встречи ограничилось общими протокольными фразами в духе: "Муфтий Гайнутдин проинформировал президента Путина о проектах Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, направленных на интеллектуальное, социальное, институциональное развитие российского мусульманства, на реализацию стратегии духовной дипломатии на международной арене. Собеседники подтвердили актуальность намеченных ранее целей по социализации мусульман и воссозданию отечественной школы мусульманского богословия".

Что тут важно, так это то, что Равиль-хазрат, не раз в последнее время выступавший с критикой государственной исламофобии, судя по описанию содержания этой встречи, не стал использовать ее, чтобы донести свои критические соображения тому, кто к этой политике имеет непосредственное отношение. По крайней мере, этого не было сделано публично, а раз так, то этого не было как политического факта, потому что в политике важно то, что фиксируется на публике, а не ни к чему не обязывающие "разговоры за чаем".

Понятно и почему - будь такие претензии озвучены первому лицу Кремля публично, такая встреча наверняка бы стала последней. Равиль-хазрат же, похоже, решил воспользоваться шансом на восстановление своих пошатнувшихся позиций и возвращение к своей традиционной повестке.

Но что это за повестка? Информативно в этом смысле интервью, данное им казанской газете Бизнес-Онлайн, в котором он сказал, в частности, следующее: "Если бы ислам в России был представлен целостной, централизованной структурой, то были бы единая политика и позиция по всем вопросам. Даже государству было бы легче с этой структурой взаимодействовать и (трезво рассуждая) проводить через нее разумную государственную политику в отношении мусульманского населения. Но находятся силы, которые этому противостоят.

Казалось бы, почему? В постсоветское время началось духовное возрождение на волне демократизации. Согласитесь, раз мы строим демократическое государство, оно дает нам право на свободу совести, слова, вероисповедания. Но ведь демократия — это же не анархия. Ислам — демократия, но в исламе есть повеления, законы, требования — так что будь добр выполнять. Но нам сказали, что раз демократия, то пусть создают любые структуры. Кому это выгодно? Другим. Нет целостности, поэтому могут сказать: «Вы ставите этот вопрос, а есть другой деятель, который молчит, либо не согласен и имеет другое мнение». Однозначно можно сказать, что выстраивание строгой вертикали отвечает долгосрочным стратегическим интересам российских мусульман — да и всего российского государства. Но сегодня мы наблюдаем, как многие не хотят, чтобы в исламе выстраивали строгую вертикаль".

В общем, старые песни о главном - мусульманам России нужна единая структура. Вот как-то живут мусульмане без таких единых структур во многих странах, и ничего - и мечети строятся, и исламские центры открываются, не запрещается исламская литература, не сажают и не убивают исламских активистов, а в ряде мест мусульманские диаспоры даже участвуют в политике стран проживания, оказывая влияние на ход выборов. А в России без этого, ну никак нельзя - такая у нас страна, что без "вертикали власти" никуда. Ну, а если такая вертикаль возникнет, но возглавит ее не Гайнутдин, как он по умолчанию предполагает, а тот же Таджудин или Крганов? Станет мусульманам от этого легче отстаивать свои права, будут ли с ними больше считаться? Риторические вопросы...

Так чего тогда хочет от Кремля Равиль-хазрат? Чтобы тот осуществил такую централизацию под него, его СМР и ДУМ РФ? Но такого не будет, и он это должен понимать. Максимум, чего можно было бы добиться, это чтобы СМР снова начали "слышать", как было в "старые-добрые" времена, когда у его руководителя была возможность, пользуясь этим, добиваться от властей каких-то вещей.

Однако по сравнению с временами десятилетней и более давности ситуация давно изменилась, хотя, возможно, в СМР этого так и не поняли. Изменились и Кремль с режимом, созданным им в стране, и вызванные ими настроения - как среди мусульман, так и среди немусульман. Все больше людей понимают, что ждать от этой власти изменений к лучшему нельзя, а потому их нужно требовать, за них нужно бороться, как начинают делать люди будь то в немусульманских Архангельской области и Коми, Екатеринбурге, Приморье или в мусульманской Ингушетии.

И что сегодня могут предложить этим людям, в том числе мусульманам, Кремль и Гайнутдин, не сумевший в свое время воспользоваться близостью к власти, чтобы этих людей уважали, а не гнобили? Пока, как видно из того же интервью, в обмен на новые иллюзии улучшения политики государства и поддержки им "целостной, централизованной структуры" мусульман, он предлагает последним устраниться от борьбы за свои права, в которую все больше вовлекается остальное российское общество.

"Я говорю нашим мусульманам: «Успокойтесь. Делайте „сабр“. Не надо устраивать митинги», - говорит Гайнутдин. На вопрос журналиста "Где же выход кроме «сабра»"? он ответчает: "Делаем «сабр»", добавляя: "но ведь должны понимать, что 25 миллионов российских мусульман имеют честь и уважение к себе".

Должны? А почему?! Если эти 25 миллионов никак себя не проявляют, а их лидеры призывают их "не устраивать митинги", почему кто-то должен с ними считаться? В современном мире аксиомой уже давно является то, что считаются только с теми, кто заставляет с собой считаться. Вот жители Екатеринбурга или Архангельской области и Республики Коми решили, что с ними должны считаться, и продемонстрировали это. Так же было и в Ингушетии. А с чего кто-то будет считаться с какими-то абстрактными "25 миллионами российских мусульман", которые не заявляют о себе ни на митингах, ни на выборах, если их представители каждый раз в критический момент приходят на помощь власти, чтобы получить от нее за это какие-то подачки?

Однако есть большие сомнения в том, что это будет продолжаться бесконечно. Прежде всего потому, что сколько бы ни призывали мусульман "не митинговать" и "делать сабр" их "духовные лидеры", рост протестных настроений в стране это не остановит. Причем, едва ли стоит пугать мусульман "религиозной войной", к которой это может привести. Ведь разжигание подобных войн в последнее время, если от кого и исходило, то от провластных кругов, уже давно слившихся с РПЦ. На этом фоне растущие протесты россиян против власти и РПЦ, напротив, дают мусульманам шанс на диалог с остальным обществом, на то, чтобы в протестном движении их тоже стали воспринимать как одну из угнетенных групп (каковой они и являются) в одном ряду с иеговистами или баптистами, о преследовании которых все чаще пишут оппозиционные СМИ.

Не целостная и централизованная структура, через которую Равиль-хазрат предлагает опять государству проводить свою политику в среде мусульман, а структуры низовой самоорганизации и лидеры, действующие изнутри борющегося за свои права общества - вот, что сегодня нужно мусульманам. Если "духовные лидеры" поймут это, у них еще есть стремительно уходящие шансы стать хотя бы адвокатами и посредниками исламского гражданского общества, которое родится с ними или без них, когда придет время. В противном случае, если они ради восстановления своих позиций перед властью свяжут свои перспективы не с этим обществом, а с ней, они окажутся с этой властью на одной тонущей лодке.