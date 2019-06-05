ОАЭ использует в Сирии мягкую силу

Объединенные Арабские Эмираты неуклонно наращивают взаимодействие с асадитским режимом в Сирии, используя свою мягкую силу в форме гуманитарной помощи и инвестиций в местную индустрию развлечений.

В последние недели Рамадана на площади Мардже в центральном Дамаске были разложены посылки с едой с эмблемой Объединенных Арабских Эмиратов. На грузовике, перевозившем помощь, была надпись «Пожертвование от Ее Высочества шейхи Латифы бинт Мухаммад ибн Рашид аль-Мактум, жены наследного принца Аль-Фуджейры» - одного из семи эмиратов ОАЭ.

Когда грузовик медленно проезжал по перегруженной кольцевой развязке, люди выходили на балконы и крыши, с интересом наблюдая за происходящим. Некоторые свистели; другие хлопали в ладоши. В целом все довольны тем, что восьмилетний кризис с ОАЭ сейчас подходит к концу, через шесть месяцев после того, как Абу-Даби вновь открыл свое посольство в Дамаске.

Яхья аль-Махмуд, строитель из разрушенной Ракки, с особым удовлетворением отметил для Asia Times про продукты: «Удивительно, но внутри все сделано в Сирии». Пакет, который он получил, включал в себя хлеб, масло, сахар, чечевицу и рис. «Это не похоже на помощь, предоставляемую ООН, которая полностью турецкого производства. Этот пакет был сделан сирийцами для сирийцев», - говорит Махмуд.

Гуманитарная помощь была первой инициативой ОАЭ в Дамаске с ноября 2011 года, когда Лига арабских государств приостановила членство сирийского правительства в связи с его подавлением демонстрантов. Теперь Эмираты изменили курс, стремясь привлечь сердца - и пустые желудки.

ОАЭ также стремятся повлиять на умы - в Сирии и за ее пределами - финансируя два сирийских сериала в этот Рамадан, которые транслировались исключительно на телевидении Абу-Даби.

Первый рассказывает историю известного мистика Ибн Араби, который жил в Дамаске много веков назад, а второй посвящен истории аббасидского мистика Мансура аль-Халладжа. Обе фигуры является крайне противоречивыми и спорными, вызывая много дискуссий внутри исламской уммы уже много веков.

Но безотносительно самих реальных исторических фигур Ибн Араби и аль-Халладжа, сериалы явно передают определенный взгляд на «умеренный ислам», который пытается пропагандировать и ОАЭ и Сирия.

Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся центром производства развлечений, не финансировали производство в Сирии с тех пор, как более семи лет назад они разорвали связи с Дамаском. Этот бойкот нанес большой вред сирийской телевизионной индустрии.

Из-за того, что страны Персидского залива вывели свои деньги из Сирии, заработная плата сирийских актеров снизилась, что вынудило их согласиться на посредственные местные зарплаты или покинуть страну. Распределение их работ также сильно пострадало, так как принадлежащие Саудовской Аравии спутниковые каналы перестали покупать сирийские драмы. Внезапное возвращение ОАЭ, по-видимому, было тепло встречено сирийской индустрией развлечений - и сирийским режимом, который способствовал производству обоих сериалов.

Третий сериал, также произведенный в ОАЭ для прошедшего Рамадана, рассказывает современную вымышленную историю, основанную якобы на реальных событиях, о сирийском имаме, связанном с Братьями-мусульманами (которые запрещены как в Абу-Даби, так и в асадитской Сирии). История, которая разворачивается фоне второй войны в Персидском заливе в 1990 году, раскрывает имеющиеся якобы связи братьев-мусульман с Аль-Каидой*.

На фоне укрепления связей Дамаска и Абу-Даби незримо присутствует третья сторона — Турция. Эмиратовские власти надеются бросить вызов растущему турецкому влиянию и военному присутствию в удерживаемой оппозицией северной Сирии. Укрепление Анкарой своего присутствия в Сирии стало красным флагом для стран Персидского залива, которые возмущены Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за покровительства Братьям-мусульманам и связей с Ираном.

Многим сирийцам нравится, что в отличие от Турции, которая продвигает свою собственную продукцию (не только свои продукты, о чем сказано выше, но и свои собственные туркоязычные сериалы о турецкой истории), ОАЭ вроде бы как поддерживают сирийского производителя.

Но несмотря на всю нормализацию асадитского режима арабскими государствами, о чем мы уже писали ранее, остается серьезное препятствие, которое не позволяет странам Персидского залива вложиться в Сирию — санкции США.

В отличие от иранцев или турок, ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не вкладывали деньги в Сирию из-за этих разрушительных экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Когда в Дамаске возникла хроническая нехватка топлива и бензина, единственной страной, желающей продавать сирийские нефтепродукты, был Иран. А в феврале Дамаск подписал ряд долгосрочных инвестиционных проектов с Тегераном после визита в иранскую столицу президента Башара Асада.

Так что, как не парадоксально, санкции от исламофоба Трампа являются возможно главной причиной, по которой арабские мусульманские страны еще не бросились заливать деньгами асадитский режим.

*-запрещены в РФ