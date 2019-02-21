Саудовцы освободят из своих тюрем 850 индийских заключенных

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что Саудовская Аравия освободит 850 индийцев из своих тюрем по просьбе премьер-министра Индии Нарендры Моди во время визита наследного принца Мухаммада бин Салмана (МБС) в Нью-Дели.

Саудовские тюрьмы содержат наибольшее количество индийцев, заключенных в тюрьму в любой стране за рубежом. По данным Министерства иностранных дел Индии, по состоянию на январь 2019 года 2224 индийца находились в тюрьмах королевства за преступления, в том числе за убийства, похищение людей, взяточничество и преступления, связанные с наркотиками и алкоголем.

Приблизительно 2,7 миллиона индийцев в Саудовской Аравии образуют крупнейшую общину экспатов (мигрантов) в королевстве, многие из которых работают на низкооплачиваемых должностях в таких секторах, как строительство, бытовые услуги и розничная торговля, то что обычно саудовцы отвергают.

«По просьбе премьер-министра Нарендры Моди Его Королевское Высочество наследный принц Саудовской Аравии распорядился освободить 850 индийских заключенных, помещенных в саудовские тюрьмы», - заявил официальный представитель МИД Индии в своем твиттере.

Также, в понедельник власти Саудовской Аравии приказали освободить около 2100 пакистанских заключенных из своих тюрем, сообщил пакистанский министр информации.

К сожалению, в отличие от индийских наркоторговцев, у сотен, а то и тысяч, других заключенных, включая известных всему миру исламских ученых, нет своих заступников в лице Нарендры Моди, и они продолжат сидеть в саудовских застенках.

МБС, фактический правитель Саудовской Аравии, посетил регионального соперника Индии в начале этой недели, прежде чем вылететь в Нью-Дели.

В воскресенье Саудовская Аравия подписала инвестиционные соглашения с Пакистаном на сумму 20 миллиардов долларов. В среду в Нью-Дели МБС заявил, что ожидает в ближайшие два года инвестиционные возможности в Индии на сумму более 100 млрд долларов.

Азиатский тур наследного принца, в который войдет Китай, рассматривается как часть усилий по восстановлению его репутации за рубежом после убийства в октябре прошлого года саудовского журналиста Джамаля Хашакджи, критика саудовских властей.