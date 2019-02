Ильхан Омар извинилась за критику про-израильского лобби в США

Конгресвумен Ильхан Омар, вошедшая в историю как одна из первых мусульман в американском конгрессе, "однозначно" извинилась в понедельник за свой твит, критикующий произраильскую лоббистскую группу, после того, как ее ранний пост вызвал шквал критики со стороны республиканцев и многих демократов.

«Антисемитизм реален, и я благодарна за то, что еврейские союзники и коллеги рассказали мне о болезненной истории антисемитских путей», - говорится в заявлении Омар, опубликованном в Twitter.

«Мы всегда должны быть готовы отступить и обдумать критику, так же как я ожидаю, что люди услышат меня, когда другие нападают на меня за мою идентичность», - продолжила она.

«Вот почему я однозначно извиняюсь», - сказала Омар, добавив, что она «подтверждает» «проблемную роль лоббистов в нашей политике, будь то AIPAC, [Национальная стрелковая ассоциация] или индустрия ископаемого топлива».

А началось все с того, что Омар ретвитнула пост Гленна Гринвальда, блогера The Intercept, медиа-эксперта и частого гостя в программах Fox News, таких как Tucker Carlson Tonight.

В этом твите Гринвальд раскритиковал ведущего республиканца Кевина Маккарти за его угрозу "наказать" Омар и Рашиду Тлаиб «за их критику Израиля».

Цитируя пост Гринвальда в твиттере, Омар написала: It's all about the Benjamins baby ( «Это все из-за дитя Бенджаминов» или «Бенджамина», добавив эмодзи в виде музыкальных нот.

В ответ Батья Унгар-Саргон, редактор мнений в The Forward, раскритиковала Омар: «Хотелось бы узнать, кто, по мнению @IlhanMN, платит американским политикам за произраильское поведение, хотя я думаю, что могу догадаться. Плохая форма, конгресвумен, второй антисемитский твой твит»

На это Омар ответила лишь одной аббревиатурой: «AIPAC!»

AIPAC, или Американо-израильский комитет по общественным связям (American Israel Public Affairs Committee), является произраильской лоббистской группой. Несмотря на то, что ему запрещено напрямую делать пожертвования кандидатам на политические посты, он призывает более 100 000 членов сделать это и проявить политическую активность.

Один из способов, которым организация внесла свой вклад в Конгресс, - это оплачиваемые поездки в Израиль, которые финансируются аффилированной некоммерческой организацией, которая не обязана раскрывать информацию о своих донорах. Популярные недельные экскурсии для членов Конгресса, их семей и некоторых высокопоставленных сотрудников могут стоить более 12 000 долларов на человека и предназначены для «просвещения политических лидеров и влиятельных лиц о важности отношений США и Израиля через личный опыт».

Обращаем внимание читателя, что мы привели буквально все, что сказала Ильхан Омар в своих твиттах, также как и контекст этих твиттов. Но именно эти слова стали основанием для обвинения ее в анти-семитизме, так что весь вчерашний день это стало главной темой обсуждения для американской политизированной части соцсетей. В очередной раз любая, хоть малейшая, критика Израиля или израильского лобби в США приравнена к виду расизма. Впрочем, как сказал один известный политический аналитик, не-евреи не имеют права указывать евреям, что является анти-семитизмом, а что нет. Из чего следует, что евреи будут самостоятельно решать, кто же из не-евреев является антисемитом, а затем все общество должно его дружно за это порицать.

Критики Ильхан Омар обвинили ее в том, что она использует вековую антисемитскую теорию заговора, согласно которой евреи используют деньги, чтобы контролировать политику из-за кулис. Ее сторонники указали, что многие видные республиканцы, начиная от самого Дональда Трампа, неоднократно сами обнародовали антисемитские теории заговора, особенно с участием Джорджа Сороса. Сам Кевин Маккарти, с которого все началось, в октябре прошлого года призывал не допустить, чтобы три еврея (Сорос, Стейер, Блумберг) подкупили выборы. Разумеется, никому ничего за это не было.

В тоже время, настоящий израильский лоббизм в США это не секрет ни для кого, что видно на примере AIPAC. Ильхан Омар настолько тесно связана с демократическими и левыми еврейскими кругами в США, что обвинить ее в антисемитизме можно только если приравнять критику Израиля к анртисемитизму. Столь расширенное толкование антисемитизма сейчас уже достало даже тех людей, что далеки от проблем Палестины и вообще Ближнего Востока.

Тем не менее, эта история показала, что несмотря на весь хайп в связи с избранием «первых мусульманок в конгресс» и громким обещанием радикальных перемен, многие вещи остаются табу, нарушение которых может стоить политической карьеры. Критика израильского лоббизма это одна из таких вещей, особенно если она звучит от мусульманской беженки в платке.