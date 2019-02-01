Причина конфликтов на Ближнем Востоке заключается в количестве молодежи - демографы

Страны с подавляющим большинством молодежи в качестве населения более склонны к политическому насилию и гражданской войне, считают демографы.

По словам Пола Морланда, ведущего демографического эксперта и историка, изменения в населении объясняют, почему некоторые страны оказались ввергнутыми в конфликты, а другие нет.

В конфликтной Сирии средний возраст населения составляет 20 лет по сравнению с такой относительно стабильной страной как Ливан, в которой демографический возраст составляет в среднем 30 лет.

Морланд указывает, что Ливан пережил свою многолетнюю гражданскую войну, когда средний возраст его населения был около 20 лет. Теперь в Ливане средний возраст населения — 30 лет, и хотя там остаются все предпосылки для конфликта (те же международные игроки, те же этническо-религиозные разногласия) Ливан все же не ввергнут в войну так, как это произошло с Сирией, где средний возраст остается около 20 лет.

По словам Морланда, рост национализма в Европе и США может быть связан со старением населения и падением рождаемости.

«Если вы отключите кран иммиграции (восполняющей дефицит рабочей силы), это приведет к огромным экономическим последствиям. Если вы не выключите его, вы получите (популистские) правительства, которые вы видите в настоящее время в Европе ».

Выступая на презентации своей новой книги «Человеческий прилив», Морланд сказал, что идея о том, что западные страны могут быть процветающими, с бездетными или маленьких семьями в долгосрочной перспективе, но не пуская мигрантов из остального мира, «не осуществима».

Он напомним, что в США именно отношение к расе и иммиграции, в отличие от экономики, помогло Трампу войти в Белый дом. Однако опасения, что у мигрантов было больше детей, были переоценены и не соответствуют действительности.

«Возможно, самое удивительное то, что мигранты из Латинской Америки, обосновавшиеся в США, в конечном итоге получают снижение коэффициента рождаемости. Мигранты во всем мире часто принимают коэффициенты рождаемости своих новых домов».

Этот важный и интересный факт необходимо помнить и когда мы говорим о мусульманской миграции. Очень часто бытует мнение, будто высокая рождаемость мусульманских мигрантов просто отдаст страны Запада в руки мусульман. Некоторые смотрят на эту перспективу с ужасом, другие с надеждой. На самом же деле, мусульманские мигранты, стоит им укрепиться в странах проживания, очень скоро начинают рожать столько же детей, сколько и их немусульманские соседи. Так что никакого замещения белых христиан в Европе не предвидится.

Морланд также добавил, что историческая «принудительная» политика Китая в отношении одного ребенка является ненужной мерой для ограничения населения Китая.

«За десятилетие до того, как была принята политика в отношении одного ребенка, уровень рождаемости уже был зафиксирован и снизился с 6 до 3 процентов. В Китае, вероятно, могло бы быть на 20-30 миллионов двадцатилетних больше».

Что касается общих тенденций в области народонаселения в будущем, Морланд предсказывает, что скоро мир станет «более серым», в нем будет больше зелени (мусульман) и он будет менее белым в расовом отношении.

Добавим, что исследования Морланда можно уже сейчас применять к странам мусульманского мира. Например, как раз сейчас была выпущена информация от института статистики Турции. Помимо того, что население Турции в целом стареет (этот процесс уже давно идет), оно все же остается сравнительно моложе, чем в западных странах. Но при этом очень хорошо заметна значительная разница в количестве молодежи, если сравнить развитый запад Турции с преимущественно курдским юго-востоком, где средний возраст населения остается таким же, как в Сирии — около 20 лет. Что как бы дает нам уже сегодня понять, откуда Турции ждать возможные вызовы стабильности.

В итоге можно сделать вывод, что как стареющее население, так и перекос в сторону молодежи, несут в себе вызовы для обществ любых стран. И в конечно счете, демография это лишь один из факторов, ответственных за состояние страны.