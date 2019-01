Венесуэла: чему радоваться или сопережевать мусульманам?

В доведенной ее властями до банкротства, массовой нищеты, голода, бегства населения Венесуэле, миллионы людей вышли на улицы, чтобы в очередной раз сказать всему этому: "хватит!".

Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о низложении занимающего сейчас должность президента Николаса Мадуро, а также о том, что принимает на себя временное исполнение его полномочий.

Реакция последнего была предсказуема - он объявил о попытке переворота и в очередной раз применил против своего народа все еще остающиеся ему лояльными силы полиции и армии.

Не менее предсказуемой была реакция одного из его лучших друзей - Владимира, который как раз недавно сделал коллеге-диктатору щедрый подарок: реструктуризировал долг в размере 3,4 миллиардов долларов США, включая отказ от его истребования в ближайшие 6 лет. Как говорится, "Россия - щедрая душа". Правда, в последнее время не для своих граждан.

В сегодняшнем же заявлении МИД РФ в связи с происходящими в Венесуэле событиями говорится, в частности, следующее:

«Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Н. Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния».

«Приведение к присяге оппозиционного „врио Президента Венесуэлы“ и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта».

Ну да, конечно, кто бы сомневался.

Словом, как у мусульман России, угнетаемых родственным режимом, у нас есть все основания порадоваться близящемуся краху одного из его саттелитов.

Однако эту радость омрачает то, что на Мадуро умудрился сделать ставку лидер, к которому мы испытываем другие чувства, нежели к Путину - турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В последние годы и он решил взять на политический и финансовый буксир венесуэльского лидера, который подобно утопающему хватается сейчас за любую соломинку. И который в последнее время стал большим фанатом Турции, лично Эрдогана и даже их любимого сериала "Эртугрул".

Вот только возникает вопрос - а как сейчас будут относиться к Эртугрулу, Эрдогану, Турции и всему, что с ними связано, миллионы жаждущих падения диктатора венесуэльцев? Сегодня Эрдоган в Твиттере призвал своего друга "стоять до конца", добавив, что Турция будет вместе с ним ("we are with you"). Но оправданно ли такое, как говорят русские, складывание всех яиц в одну корзину? И является ли ставка на одиозного лидера-банкрота, разделившего свое общество и являющегося красной тряпкой, если не для большей, то для значительной его части, лучшим способом продвижения Ислама, да и "мягкой силы" самой Турции?

Надо понять, что времена, в которые главным критерием оценки лидера, режима или страны была их антиамериканскость, уже остались в прошлом. Америку все больше теснит Китай, и не всегда то, что связано с первой это плохо, а со вторым - хорошо, что наглядно демонстрирует история и с рохинджа, и с уйгурами. Что, конечно, не означает обратного - что мусульманам надо ориентироваться на Америку и связывать с ней какие-то надежды.

Новый мир несет с собой новые угрозы и новые расклады сил, и тем, кто хочет занять в них достойное место, требуется хорошо понимать их и принимать решения, отталкиваясь от этого понимания и своих возможностей и интересов, а не назло кому-то.

Именно это и хотелось бы посоветовать на примере событий в Венесуэле мусульманам как Турции, так и России.