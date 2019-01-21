Китай «смягчился» к казахам

Китай поместил сотни этнических казахов, которые ранее содержались в лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне, под домашний арест, сообщает The Financial Times. Издание также сообщает, что на эту меру китайцы пошли в ожидании международных инспекций ООН.

Министерство иностранных дел Казахстана в январе объявило, что ведет переговоры об освобождении 2000 китайских казахов из Синьцзяна, где под арестом, по оценкам ООН, содержится до миллиона уйгуров и других этнических меньшинств.

The Financial Times сообщает, что казахские активисты и члены семей арестованных казахов жалуются, что им нельзя вернуться в Казахстан и они находятся под постоянным надзором китайских властей.

Очевидцы происходящего в Синьцзяне рассказывают, что из под домашнего ареста им разрешается говорить по телефону, но при этом, все что они могут рассказать о своем положении это несколько заученных фраз, вроде: «У меня все хорошо, со здоровьем нормально» и «у нас хорошее правительство, с коммунистической партией все хорошо». Никакой информации о содержании в лагерях, как и вообще подтверждения существования лагерей, от них невозможно добиться. При этом родственники многих освобожденных казахов по прежнему остаются в лагерях.

«Китай обманывает весь мир. Боюсь, им не разрешат вернуться в Казахстан», — заявил активист организации «Атажурт ерикти жастары» («Молодые добровольцы Ата-Журта») Серикжан Билаш, собравший сотни свидетельств родственников задержанных.

По словам одной женщины, которая провела 18 месяцев в лагере, ее заставляли подписать договор, согласно которому она не должна разглашать информацию о пребывании и оставить в Китае свою дочь в качестве «гарантии» (то есть, проще говоря, заложницей). Активисты называют ситуацию с заложниками в виде родственников типичной стратегией китайских властей. «Если у человека находится достаточно друзей и родственников, им могут позволить уехать, иначе их просто держат под наблюдением и заставляют звонить в Казахстан», — рассказывает писатель и переводчик Жене Бунин (Gene Bunin).

Как мы уже неоднократно писали, пока что массовое содержание в лагерях представителей тюркских мусульманских меньшинств вызывает лишь очень скромную реакцию центральноазиатских правительств, в частности Казахстана. Однако, не столь скромны общества в странах Центральной Азии. Когда в ноябре 2018 года выяснилось что в лагерях содержатся около 50 000 кыргызов, это ожидаемо вызвало всплеск антикитайских настроений в Кыргызстане. Эти настроения в свою очередь эксплуатируют самую низменную ксенофобию, с которой пытается бороться правительство. Проблема в том, что если правительство не желает заниматься проблемой китайских кыргызов (или казахов, если речь о Казахстане), ею будет заниматься улица, а она уже не обойдется без ксенофобских эксцессов, способных еще больше испортить отношения стран Центральной Азии с Китаем, чем та твердость, которой они сейчас так опасаются.

Тем более, что сам факт того, что Китай под международным давлением сейчас вынужден организовывать экскурсии для иностранных наблюдателей и выпускать заключенных под домашний арест, показывает, что Китай это вовсе не такая уж непробиваемая цитадель.

Добавим еще один интересный факт, который не связан напрямую с положением мусульманских меньшинств - согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, вторая крупнейшая экономика мира выросла на 6,6% в 2018 году. Это немало, но это самый слабый годовой показатель с 1990 года.

Китайский рост потерял импульс после попыток правительства обуздать высокие уровни долга. Это также начали чувствовать последствия торговой войны с США, которая привела к новым тарифам на более чем 250 миллиардов долларов китайского экспорта.

Ожидается, что в этом году экономический рост замедлится еще больше, к 6%. При этом многие аналитики скептически относятся к точности правительственных данных и говорят, что рост может быть значительно ниже в реальности.

Есть и множество других факторов, указывающих, что с китайской экономикой не все так как хотелось бы Пекину. В декабре китайский экспорт неожиданно сократился, в то время как годовые продажи автомобилей упали в 2018 году впервые за 20 лет. В этом месяце Пекин объявил о новых мерах на сумму 1,3 трлн юаней (193 млрд долларов), направленных на стимулирование экономики, включая снижение налогов для малого бизнеса и снижение тарифов. Это последнее из целого ряда правительственных усилий по поддержке роста, таких как увеличение расходов на инфраструктуру и ослабление денежно-кредитной политики.

Но эксперты сомневаются в том, что мер Пекина будет достаточно, чтобы в ближайшее время вернуть сильный рост экономики. И есть риски, что вещи могут ухудшиться в это время.

Конечно китайская экономика сейчас to big to fail (слишком большая, чтобы упасть), но многие аналитики говорят, что тучные годы для Китая позади, а меры китайского правительства могут не дать желаемого эффекта.

К чему этот экскурс в состояние китайской экономики? К тому, что весь тот «священный ужас» перед Китаем, которые охватил многие тюркские и мусульманские страны, включая тех, что бросают смелый вызов куда более сильному Западу, не имеет рациональных оснований. Если бы центральноазиатские страны связывали бизнес Китая внутри этих стран с правами своих титульных национальностей в Синьцзяне, тем самым внося вклад в экономическую войну США и Китая, вполне возможно, что Пекин стал бы гораздо более сговорчив по вопросу прав мусульман. Не обязательно воевать с Китаем. Просто поставьте Китай перед условием - или совместные проекты или лагеря перевоспитания. Одна, две, три страны (особенно, если бы это были страны уровня Турции) - и китайцы бы задумались о том, как им относиться к тюркским мусульманам.

Увы, проблема в том, что самим правительствам это, похоже, не нужно.