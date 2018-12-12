Около 250 000 сирийских беженцев вернутся в Сирию в следующем году - ООН

ООН заявила во вторник, что четверть миллиона сирийских беженцев могут вернуться домой в следующем году, несмотря на огромные препятствия, с которыми сталкиваются репатрианты. ООН призывает поддержать миллионы людей, все еще находящихся в соседних странах.

«Мы прогнозируем... что до 250 000 сирийцев вернутся в 2019 году», - заявил журналистам в Женеве Амин Авад, возглавляющий управление ООН по делам беженцев на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Эта цифра может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от скорости, с которой мы ... устраняем препятствия для возвращения», - подчеркнул он.

По данным УВКБ ООН, в настоящее время в регионе проживает 5,6 миллиона сирийских беженцев, в том числе около миллиона детей, рожденных после перемещения.

Агентство сообщило, что с 2015 года в Сирию вернулись 117 000 беженцев, в том числе 37 000 в этом году.

«Это организованные возвращения, абсолютно добровольные, в безопасности... и, конечно, при участии УВКБ ООН», - сказал Авад.

Несмотря на то, что разрушительный конфликт в Сирии, в результате которого с 2011 года погибло более 560 000 человек, почти прекратился, Авад сказал, что репатрианты сталкиваются с целым рядом препятствий.

Эти препятствия варьируются от документации, подтверждающей личность и собственность в Сирии, до ужасной нехватки образования, здравоохранения и санитарии в местах, куда они возвращаются.

По словам Авада, есть также проблемы, связанные с призывом на военную службу, и вопросы, касающиеся тех, кто покинул армию, когда они бежали из Сирии.

Также существуют препятствия, связанные с физической безопасностью даже в местах, где прекращены боевые действия, в том числе из-за большого количества неразорвавшихся бомб.

По словам Авада, УВКБ ООН работает с сирийским режимом Башара Асада, пытаясь улучшить условия для тех, кто желает вернуться.

Агентство ООН по делам беженцев, вместе с агентством по развитию, тем временем обратились с призывом о выделении 5,5 млрд. долларов для поддержки национальных усилий в 2019 и 2020 годах в Турции, Ливане, Иордании, Египте и Ираке, дабы они по-прежнему могли принимать миллионы сирийцев, которые все еще не готовы или не могут вернуться.

«Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало осознавать бедственное положение сирийских беженцев и оказывало жизненно важную поддержку правительствам принимающих стран... чтобы помочь им нести это огромное бремя», - сказал Авад.

Воззвание во вторник призывало помочь не только 5,6 млн. сирийских беженцев, но также и 3,9 млн. членов уязвимых принимающих общин.

«Общины в регионе, принимающие беженцев из Сирии, проявили огромную щедрость, но сами все больше испытывают напряжение», - заявил Мурад Вахба, глава Программы развития ООН в арабских государствах.