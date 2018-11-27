Дагестан становится ареной борьбы за нравы

В воскресенье 25 ноября в Махачкале сорвали фестиваль азиатской культуры. Основным контингентом мероприятия должны были стать дети и подростки.

Проводимый не первый год фестиваль был посвящен современной азиатской культуре развлечений, в основном это аниме, корейская и японская музыка поп и рок жанра, а также компьютерные игры. Участники фестиваля для этого вырядились в одежды аниме-героев, то что называется косплеем.

Но у этого мероприятия для тинейджеров с волосами и париками цветов радуги, в костюме пикачу и юбками выше колен, в дагестанском обществе оказалось немало противников. Мероприятие, проводимое к тому же в Аварском драматическом театре, буквально за сутки привлекло внимание консервативно-религиозной части махачкалинцев, которые оперативно сорвали фестиваль в тот момент, когда он уже начался.

Одним из первых, кто публично критично высказался о фестивале был дагестанский шоумен, актёр и помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев, выложивший на своей странице в Instagram видео одного из сценических выступлений с фестиваля.

Правда чуть позже, Иразиев удалил свою публикацию, но скриншот публикации быстро разлетелся в дагестанском сегменте соцсетей, ставш отправной точкой к спорам дагестанских комментаторов.

Тем временем, возле Аварского театра стала собираться молодёжь, у которой сам культурный фон фестиваля вызывал отвращение, тем более, мероприятия, проводимого в их родном городе. Часть активистов и общественников, выступившая против фестиваля, встретилась с директором музея, прямо высказав ему свою позицию в отношении проводимого фестиваля и потребовав отменить шабаш малолеток.

Под нажимом народного протеста директор потребовал от организаторов отмены фестиваля. Собравшимся же объявили, что фестиваль отложен не определённый срок. К этому времени к театру уже приехали наряды полиции, которые обеспечили безопасный вывод молодёжи из театра, не допустив их избиения противниками фестиваля.

Вечером того же дня в один из махачкалинских РОВД доставили организаторшу фестиваля Саиду Тучалову, которая дала показания полицейским по поводу случившегося.

Главный исламист

Этот инцидент снова взбудоражил дагестанский сегмент, на него обратили внимание и федеральные издания, светская общественность снова заговорила о радикализации и исламизации дагестанского общества. Случившийся конфликт нравов в Дагестане был подан в СМИ не иначе как возвращение региона к дремучему Средневековью. К примеру, издание Лента.ру озаглавило свою публикацию следующим образом: "Исламисты устанавливают свои порядки. Жизнь меняется на глазах", сопроводив публикацию фото-обложкой в серых тонах.

Jбвинения в подстрекательстве людей к противоправным действиям и срыве фестиваля 27 ноября прокомментировал на своей странице Instagram Эльдар Иразиев.

"Сегодня читаю на некоторых прозападных СМИ то что в Махачкале отменили концерт японской культуры. Такой детский безобидный концерт был и его отменили исламисты.

И главный исламист - актёр Эльдар Иразиев. Если же по вашему мнению человек который выступает за сохранение моральной чистоты, за сохранение духовных ценностей - является исламистом, то самый главный исламист в нашей стране - это патриарх Кирилл", - сказал в своём видео Иразиев.

Возмущённые отменой фестиваля блогеры вспомнили о других аналогичных конфликтах внутри дагестанского общества. Отмена концерта Крида, срыв праздника красок Холи - все они сопровождались долгими спорами комментаторов и блогеров ЗА и ПРОТИВ права запрещать публичные мероприятия, вызывающие неприятие у значительной части дагестанского общества.

В этом же месяце в Дагестане была поднята другая больная тема - ночные клубы. Заведения, являющиеся местом для посиделок зачастую не супружеских смешанных пар с алкогольными напитками, кальянами, а в некоторых случаях и с наркотиками, давно стали вялотекущей темой обсуждения и объектом порицания в дагестанском обществе. Проблема, которая которая является одной из постыдных тенденций в Дагестане, первоначально была поднята сначала кумыкскими общественными организациями, которые обратились с письмом на имя главы Дагестана Владимира Васильева. В письме общественники попросили московского наместника поручить правоохранительным органам проверить ночные увеселительные заведения на наличие нарушений закона. Позднее, эту инициативу поддержали и другие национально-общественные организации Дагестана.

В соцсетях же новость об инициативе общественников пошла дальше - за или против существования ночных клубов? Инициатива общественников секуляристской частью общества была воспринята как попытка добиться закрытия ночных клубов, так ее восприняло и консервативное общество Дагестана, что породило новую волну споров.

В результате, сотрудниками полиции были проведены показательные рейды, по отчётам которых нарушений выявлено не было. При этом, временное закрытие одного из ночных клубов на ремонт, который выпал на дни рейдов, поначалу было воспринято как закрытие заведения, что только подстегнуло обсуждение.

Свои опасения о меняющемся дагестанском обществе, в котором "подняли голову" религиозные сообщества, уже высказывают либеральные блогеры и журналисты, которые открыто обсуждают перспективы эмиграции, если не из России, то хотя бы из Дагестана. Примерно с теми же выводами, но в ещё более эмоциональных тонах на срыв аниме-фестиваля отреагировали соорганизаторы и участники мероприятия.

По мнению же дагестанских мусульманских блогеров, нынешний конфликт был ожидаем и он фактически жил в обществе, но лишь в последние годы и особенно месяцы, началась тенденция по вскрытию накопившихся противоречий. Правительство же, которое традиционно подавляло любые общественные инициативы мусульман через силовой аппарат, реагирует на нарастающий конфликт в обществе на удивление пассивно. Тем не менее, очевидно, что дагестанское общество уже не будет прежним - слишком много противоречий сформировалось за время реисламизации одной части общества и либерализации другой.