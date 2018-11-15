Малайзия и Индонезия предостерегают Австралию от переноса посольства в Иерусалим

Малайзия предупредила Австралию о том, что перемещение ее посольства в Израиле в Иерусалим «добавит к делу терроризма».

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад поднял этот вопрос во время встречи со Скоттом Моррисоном в Сингапуре сегодня.

«Я отметил, что в борьбе с терроризмом нужно знать причины», - сказал д-р Махатхир журналистам.

«Добавление к делу терроризма не будет полезно».

Перед австралийско-малайзийской встречей Моррисону был задан вопрос о том, ожидает ли он, чтобы вопрос о посольстве Израиля был поднят в разговоре.

«Мы подождем и посмотрим», - сказал он журналистам в кулуарах саммита по Восточной Азии.

Предупреждение Малайзии о потенциальной угрозе террора, вызванного разговорами Австралии о возможном переносе израильском посольстве, появилось после того, как Моррисон уже столкнулся с основными торговыми последствиями.

Индонезия - самая густонаселенная мусульманская нация в мире и открытый сторонник независой Палестины — настолько возмущена потенциальным переездом посольства, что Джакарта приостановила крупное соглашение о зоне свободной торговли с Австралией, пока проблема не будет решена.

Вчера, встречаясь с президентом Индонезии Джоко Видодо, Моррисон подтвердил, что окончательное решение по переносу посольства будет принято до рождества (то есть, до конца декабря).

Несмотря на то, что высокопоставленные министры Индонезии публично связывают эти два вопроса, премьер-министр утверждает, что они отдельные.

«Все, что я сказал, это то, что мы рассмотрим вопрос (о посольстве)», - сказал он.

В самой Австралии оппозиция критикует сейчас Моррисона за то, что он отошел от десятилетий двухсторонней политики на Ближнем Востоке, а также за то, что выглядит глупо и заставляет выглядеть глупо их страну. Билл Шортен, лидер оппозиции, считает, что нет никаких оснований для задержки решения, особенно если под угрозу ставятся торговые отношения с соседями.

Ранее стало известно, что министр оборонной промышленности Стив Сиобо сказал индонезийскому министру торговли в частной беседе, что вероятность переноса посольства составляет «менее 5%».

Очевидно, что премьер-министр Австралии не может просто так отказаться от своего громкого предвыборного обещания, и поэтому действительно выглядит глупо, тем более, что по сути здесь стоит вопрос о суверенитете Австралии во внешней политике. Однако, именно на вопрос суверенитета налегают его критики. По их мнению, Моррисон проигнорировал национальные интересы Австралии, когда пошел на поводу «одной страны», пообещав то, что не может решать единолично, в попытке получить голоса (напомним, Моррисон пообещал перенести посольство во время кампании в сиднейском округе, где около 12% населения — евреи). Итог — торговая сделка, оцениваемая минимум в 16.5 миллиардов долларов теперь под угрозой, а австралийские экспортеры негодуют.

Индонезийская сторона ничуть не скрывает, что сделка отменена из-за вопроса посольства.

Министр торговли Индонезии Лукита заявил во вторник, что сроки завершения соглашения теперь связаны с решением по Израилю.

«Оно может быть подписан в любое время, но когда мы его подпишем ... зависит от позиции Австралии», - сказал он журналистам на саммите Восточной Азии в Сингапуре.

«Если Австралия настаивает на перемещении своего посольства в Иерусалим, подписание будет отложено», - добавил Лукита.