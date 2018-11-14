Сирийским друзам напомнили о долге : служить в армии Асада

Башар аль-Асад призвал сообщество сирийских друзов идти на военную службу в его армии, спустя несколько дней после того, как члены меньшинства были освобождены после массового похищения в июле группой ИГИЛ*.

Провинция Суэйда является центром друзского меньшинства Сирии, которое составляло около трех процентов довоенного населения страны - или около 700 000 человек.

С тех пор, как в 2011 году разразился конфликт, тысячи друзов, особенно тех, что живут в Суэйде, отказались от призыва на военную службу, а вместо этого присоединились к местным ополчениям, которые защищали регион.

До сих пор Дамаск закрывал на это глаза, пока ополченцы не объединяются с повстанческими группировками.

Выступая перед группой бывших заложников и их семей во вторник, Асад поблагодарил армию, сказав, что без них «похищенные люди не были бы освобождены».

«Мы в большом долгу перед (армии), а что касается вас ... ваша ответственность еще больше», - сказал он в видеоролике, опубликованном на официальном сайте Telegram.

Асад добавил, что основным средством отблагодарить армию для сообщества друзов может служить вербовка в эту самую армию.

Напомним, что боевики ИГИЛ похитили около 30 человек - в основном женщин и детей - из Суэйды в конце июля во время нападения на друзов.

Некоторые из заложников погибли, а другие были освобождены в прошлом месяце по обмену заключенных. Остальные 19, в основном женщины и дети, были выпущены на прошлой неделе.

До начала войны сирийские мужчины в возрасте от 18 лет и старше должны были служить до двух лет в армии, после чего они уходили в резерв для призыва в кризисные периоды.

По оценкам, за последние семь лет гибель, травмы и дезертирство сократили вдвое численность армии в 300 000 человек.

Чтобы компенсировать это, асадитские силы опирались на резервистов и ополченцев, а также на бесконечно продолжительную военную службу для молодых призывников.

Что же касается друзов, то кажется, что теперь они познают истинную цену занимаемого ими нейтралитета в годы войны. За все приходится платить, и ситуация для друзов, которых фактически вынуждают служить в асадитской армии, выглядит крайне мрачной.

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