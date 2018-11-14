Сирийским друзам напомнили о долге : служить в армии Асада

Башар аль-Асад призвал сообщество сирийских друзов идти на военную службу в его армии, спустя несколько дней после того, как члены меньшинства были освобождены после массового похищения в июле группой ИГИЛ*.
Провинция Суэйда является центром друзского меньшинства Сирии, которое составляло около трех процентов довоенного населения страны - или около 700 000 человек.
С тех пор, как в 2011 году разразился конфликт, тысячи друзов, особенно тех, что живут в Суэйде, отказались от призыва на военную службу, а вместо этого присоединились к местным ополчениям, которые защищали регион.
До сих пор Дамаск закрывал на это глаза, пока ополченцы не объединяются с повстанческими группировками.
Выступая перед группой бывших заложников и их семей во вторник, Асад поблагодарил армию, сказав, что без них «похищенные люди не были бы освобождены».
«Мы в большом долгу перед (армии), а что касается вас ... ваша ответственность еще больше», - сказал он в видеоролике, опубликованном на официальном сайте Telegram.
Асад добавил, что основным средством отблагодарить армию для сообщества друзов может служить вербовка в эту самую армию.
Напомним, что боевики ИГИЛ похитили около 30 человек - в основном женщин и детей - из Суэйды в конце июля во время нападения на друзов.
Некоторые из заложников погибли, а другие были освобождены в прошлом месяце по обмену заключенных. Остальные 19, в основном женщины и дети, были выпущены на прошлой неделе.
До начала войны сирийские мужчины в возрасте от 18 лет и старше должны были служить до двух лет в армии, после чего они уходили в резерв для призыва в кризисные периоды.
По оценкам, за последние семь лет гибель, травмы и дезертирство сократили вдвое численность армии в 300 000 человек.
Чтобы компенсировать это, асадитские силы опирались на резервистов и ополченцев, а также на бесконечно продолжительную военную службу для молодых призывников.
Что же касается друзов, то кажется, что теперь они познают истинную цену занимаемого ими нейтралитета в годы войны. За все приходится платить, и ситуация для друзов, которых фактически вынуждают служить в асадитской армии, выглядит крайне мрачной.
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