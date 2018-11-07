Жаир Болсонару колеблется с переносом бразильского посольства в Иерусалим

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару показал во вторник, что он готов сделать резкий разворот от спорных планов по переводу посольства Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

На прошлой неделе Болсонару подтвердил, что выполнит свое предвыборное обещание и последует примеру президента США Дональда Трампа, перенеся посольство Бразилии в Иерусалим.

Но уже во вторник оказалось, что он не столь уверен в своих планах, так как утверждает, что решение по переносу посольства «еще не принято».

Болсонару ответил на вопрос журналистов о том, что Египет откладывает запланированный визит министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нунеса.

«Насколько я знаю, это связано с календарной проблемой», - сказал Болсонару во время своего первого визита в столицу Бразилии после победы на выборах 28 октября против левого противника Фернандо Хаддада. Он должен войти в должность 1 января.

«Было бы преждевременным, чтобы страна принимала ответные меры против того, о чем еще не было принято решение».

Объявление Болсонару о переносе посольства ожидаемо спровоцировало гнев в арабском мире, а высокопоставленный палестинский чиновник объявил такой шаг «провокационным и незаконным», в то время как представитель ХАМАС назвал его прямо «враждебным».

Сам Болсонару пытался преуменьшить значение своего решения, заявив, что «дело не в чести», а в том, что «те, кто решает, где находится столица Израиля, - это люди, государство Израиль».

Однако такой шаг может оказаться рискованным для Бразилии, поскольку она является крупным экспортером халяльного мяса в арабский мир. В самой Бразилии проживает около 12 миллионов граждан арабского происхождения, а для абсолютного большинства бразильцев вопрос поддержки Израиля не является настолько же важным и принципиальным, как для США (даже учитывая большую протестантскую общину), и в основном рассматривается в русле следования за политикой Белого дома. Поэтому, вряд ли мы удивимся, если Болсонару все же откажется от своих планов. Впрочем, мы не удивимся и если Болсонару проявит принципиальность, даже вопреки экономической выгоде.