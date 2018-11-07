ООН призывает Бангладеш и Мьянму не спешить с репатриацией рохинджа

Бангладеш и Мьянма должны отказаться от планов начать репатриацию сотен тысяч беженцев рохинджа в провинцию Аракан, поскольку они сталкиваются с «высоким риском преследований», предупредил верховный следователь Организации Объединенных Наций по правам человека.

Напомним, что с начала нынешний гонений на рохинджа, то есть с августа 2017 года, в Бангладеш бежали около 700 000 мусульман рохинджа.

30 октября Бангладеш и Мьянма договорились начать возвращение беженцев в середине ноября, но Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что условия в штате Аракан «еще не способствуют возвращению».

«Я настоятельно призываю правительства Бангладеш и Мьянмы остановить эти поспешные планы по репатриации», - заявила во вторник специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Янги Ли, призвав бирманцев предоставить рохинджа давнее право на гражданство, свободу передвижения и доступ к государственным услугам.

Ли сказала, что Мьянма «не предоставила гарантий, что они [рохинджа] не будут страдать от таких же преследований и ужасного насилия снова и снова».

Следователь сказала, что она получила достоверную информацию от беженцев в Кокс Базаре, Бангладеш, что «они серьезно опасаются, что их имена будут включены в список на репатриацию, которая вызовет страдания и муки».

В прошлом месяце официальные лица Мьянмы заявили, что они уже подтвердили 5 000 имен репатриируемых беженцев, причем «первая партия» из 2000 человек будет репатриирована в ноябре.

ООН осудила сделку по репатриации, подтвердив, что с нею не консультировались по этому плану.

Пресс-секретарь генсека ООН Антонио Гутерриша заявил, что эта сделка застала УВКБ врасплох.

«Чтобы быть ясным ... с УВКБ, занимающимся проблемами беженцев, никто не консультировался по этому вопросу».

Крис Мельцер, старший чиновник УВКБ ООН, базирующийся в Кокс-Базаре, повторил это, сказав: «УВКБ ООН не было участником этого соглашения».

УВКБ ООН призывает не спешить с репатриацией и выяснить в первую очередь, кто хочет и готов вернуться. Пока что, похоже что Бангладеш просто не терпится избавиться от рохинджа (которым в Мьянме, как известно, отказывают в гражданстве на том основании, что они «бенгальцы») как можно скорее.