Языковой демарш или поиск компромисса?

Тема образования на национальных языках вновь была поднята на региональном уровне, на этот раз - в Северной Осетии.

В субботу 30 июня во Владикавказе состоялась встреча главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с североосетинской молодёжью в концертном Северо-Осетинского гос. университета.

Эта встреча проходила в режиме прямого включения на республиканском телевидении, в ходе неё студенческая молодёжь могла побеседовать и задать вопросы главе своей республики.

Помимо дежурных заготовленных вопросов и благодарностей, в ходе встречи была затронута тема языковой реформы образования.

На этот вопрос глава Северной Осетии заявил, что он намерен добиваться сохранения обязательного обучение осетинскому языку среди осетинских учащихся.

«Какой бы закон не был принят, мы обязательно сделаем так, чтобы такая обязанность у всех осетин была…

Всем тем, кто имеет национальность осетин и согласен с этим, даже если не согласен, обязан изучать свой родной язык», - заявил Вячеслав Битаров.

Глава Северной Осетии отметил, что отправил ходатайство в Госдуму России с просьбой предоставить региону право решать самому, оставить ли изучение осетинского языка обязательным.

Тем не менее, даже в такой казалось бы смелой (по российским меркам) риторике, наблюдается торг с уступкой. Ранее в Северной Осетии уроки осетинского языка были обязательны для всех учащихся. Теперь же, судя по заявлению Битарова, обязательность предмета может остаться только для детей из осетинских семей.

Консолидация протеста

В этот же день прошло другое мероприятие по аналогичной теме - видеоконференция «Нет закону против родных языков!». Вот уже вторая видеоконференция Демократического конгресса народов Российской Федерации была проведена с участием активистов из 11 республик и города Москвы.

По окончанию видеоконференции были намечены несколько организационных работ по формированию конгресса, а именно - юридическая регистрация, а также создание общей информационной площадки (сайт и телеграм-канал).

Кроме того, активисты договорились о проведении пикетов и митингов против нынешнего законопроекта в один день - 17 июля. Активисты намерены вести борьбу и в юридическом полt. Так, общественники из Якутии намерены направить запрос в Конституционный Суд РФ по поводу соответствия основному закону страны правок скандального законопроекта предусматривающий переход госязыков республик из обязательного в добровольный для учащихся школ.

О том, каких же последствий ждать от принятия законопроекта в ходе видеоконференции удмуртский активист Артём Малых привёл в пример республику Коми, где по итогам анкетирования, лишь 3,7 учащихся выбрали родной язык коми.

Участник конференции замглавреда РИА «Дербент» Амиль Саркаров призвал всех участников придерживаться единой позицию независимо от языковой ситуации, сложившейся в их республике, а именно, сосредоточить усилия по отстаиванию реального статуса госязыков республик и родных языков народов России.

Как отметил Саркаров, в Дагестане и Карачаево-Черкессии часть общественности, соглашающаяся с существующей языковой ситуацией, сознательно отказывается от статуса госязыков для своих языков, апеллируя к проблеме многоязычия республик. По этой причине они считают, что правки, вносимые в закон, не коснутся и не отразятся в последующем на положении их родных языков. Поддержка общей позиции во всех республиках, по его мнению, позволит избежать раскола в движении.