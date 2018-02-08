Какой рукой едят секулярные сторонники исламской "реформации"?

На днях турецкие новостные ресурсы, которые представляют секулярную оппозиционную линию, снова взорвались материалами, касающимися «спорной» фатвы, изданной турецким Диянетом (Управлением по делам религии). В этот раз имеется в виду фатва, опубликованная на официальном сайте Диянета 3 февраля, в которой говорится о том, что следует использовать лишь правую руку при принятии пищи и питья, так как это является Сунной Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а левой рукой едят и пьют шайтаны.

Для всех более-менее грамотных мусульман в этом «правиле правой руки» нет абсолютно ничего нового. Хадисов от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в которых он призывает есть правой рукой, и не использовать левую руку, существует много, например, известный хадис в Сахих Муслима: «Не ешьте левой рукой, ибо шайтан ест левой рукой». Диянет в данном случае лишь напомнил то, что хорошо известно турецким мусульманам, так же, как и мусульманам всего мира, и более того, что является органичной частью мусульманского этикета (адаба).

Тем не менее, секулярные СМИ сделали сенсацию, которую тут же подхватили СМИ всего мира. Достаточно почитать русскоязычные ресурсы и можно заметить, что почти все главные СМИ опубликовали новость о том, что «В Турции мусульманам запретили есть и пить левой рукой», «В Турции призвали мусульман не есть левой рукой», или даже «В Турции мусульманам ограничат левую руку».

Сегодня кажется, что секулярные медиа в Турции гораздо более внимательно относятся к материалам Диянета, чем верующие мусульмане. Турецкие наблюдатели, и их иностранные коллеги, пишут о том, что Диянет издает странные или «спорные» постановления, вроде действительности развода, совершенного по телефону и СМС, минимального брачного возраста для девушек и так далее. Безусловно, есть вопросы, которые могут вызывать возражения с точки зрения исламского фикха, например, фатва Диянета о незаконности использования криптовалют. Это вопросы новые, и ученые лишь изучают их. Однако, большая часть так называемых «спорных» вопросов никогда не была спорной среди тех людей, которые живут исламской религией.

Возникает интересная ситуация – секуляристы бравируют своей анти-религиозностью, и считают, что религия должна быть отделена от государства. Это условие в Турции выполняется, однако, им этого мало. Будучи фактическими атеистами, они еще и требуют реформации религии. То есть, Диянет, фатвам которого они и так не следуют, и не собираются следовать, должен отказаться от своих консервативных взглядов, чтобы соответствовать представлениям о «прогрессивной» частной религии. Другими словами, секуляристы не просто хотят загнать мусульманскую практику в частное поле (это им и так удалось сделать), но они еще хотят влиять на эту практику.

В конечном счете, это желание понятно. Диянет изначально создавался в 1924 году не просто как орган администрации для мусульман, но и как структура подконтрольная секулярной республике, которая стремилась осуществить реформацию Ислама, например, ввести азан и чтение Корана на турецком языке. Вряд ли это удивит кого-то, но именно в такой модели государственного контроля и спускаемой сверху реформации видят свой идеал как турецкие либералы, так и многочисленные зарубежные коллеги.